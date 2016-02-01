به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری در دیدار «فلیپ یئو» رئیس شورای اقتصادی و نوآوری سنگاپور با اشاره به ظرفیت و فضای مناسب ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران به خصوص پس از لغوتحریم ها سرمایه های انسانی را یک ظرفیت ارزشمند دانست و جایگاه ایران را در تربیت مهندسان فرهیختگان و متخصصان علوم و فناوری های گوناگون یادآور شد.

ستاری با اشاره به نقش اثرگزار تحریم ها در توسعه توانمندی های علمی و تقویت روحیه نوآوری کشورمان اظهار کرد: درحال حاضر بالغ بر ۹۵ درصد محصولات زیست فناوری ایران در داخل کشور توسط متخصصان داخلی تولید و عرضه می شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان ضمن اشاره به گردش مالی سالیانه قابل توجه شرکت های فعال حوزه زیست فناوری و فناوری اطلاعات به عنوان الگویی مناسب برای گسترش همکاری با سنگاپور ابراز کرد: با توجه به نیاز مبرم ایران به زیرساخت های لازم برای ورود به عرصه تولید و تجاری سازی این مورد می تواند زمینه بسیار مناسبی برای همکاری علمی وفناوری دوطرف باشد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به طور کامل آمادگی دارد تا زمینه تسهیل همکاری های از این دست را فراهم کند.

ستاری با اشاره به درک ضرورت تغییر رویکرد اقتصاد نفت محور به اقتصاد دانش بنیان توسط جامعه، به گذارایران از مرحله اقتصاد نفتی اشاره کرد و افزود: بازار اقتصاد ایران دارای ظرفیت بالایی برای تعریف پروژه های مشترک بهرگیری از همکاری ها و سرمایه گزاری های بین المللی است و معاونت علمی و فناوری برنامه های جدی را برای تحقق همکاری بر بستر این ظرفیت ها در دستور کارخود دارد.

در ادامه رئیس شورای توسعه اقتصادی و نوآوری سنگاپور نیز ضمن تشریح ظرفیت ها و فعالیت های این کشور در ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل در کشورهای گوناگون عنوان کرد باتوجه به توانمندی های دو کشور و فعالیت های انجام شده در حوزه بورس های تحصیلی و جذب نخبگان، امکان اشتراک شبکه متخصیصن و تجارب به دست آمده توسط دو کشور فراهم است.