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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۳

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان:

۹۰۰ برنامه مختلف طی ایام دهه فجر در لرستان برگزار می‌شود

۹۰۰ برنامه مختلف طی ایام دهه فجر در لرستان برگزار می‌شود

خرم آباد - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری ۹۰۰ برنامه مختلف در این استان همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله حیات الغیب ظهر دوشنبه در دیدار مدیران دستگاههای اجرایی لرستان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به مناسبت آغاز دهه فجر اظهار داشت: در مجموع در ایام دهه فجر بیش از ۹۰۰ برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی، همایش، جشنواره و ... در سطح استان لرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به راه اندازی ستاد دهه فجر به صورت استانی و شهرستانی در استان لرستان عنوان کرد: در مجموع یک ستاد استانی و ۱۱ ستاد شهرستانی در این زمینه در استان راه اندازی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به راه اندازی ۲۱ کمیته تخصصی استانی در زیر مجموعه ستاد استانی دهه فجر گفت: همچنین ۱۷ کمیته تخصصی شهرستانی نیز در استان در این راستا راه اندازی شده است.

حجت الاسلام حیات الغیب تصریح کرد: ستادها و کمیته های تخصصی دهه فجر در لرستان از ابتدای آذر ماه برنامه ریزی های خود را در برای اجرای برنامه های دهه فجر آغاز کرده است.

کد مطلب 3039161

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