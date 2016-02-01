به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک ایام دهه فجر و دوازده بهمن سالروز ورود حضرت امام (ره) به ایران، انقلاب اسلامی ایران را پدیده ای غیر منتظره و غیر قابل باور برای بسیاری از تحلیل گران غربی دانست و گفت: نفس وقوع انقلاب اسلامی ایران برای بسیاری از تحلیل گران متصور نبود و آنان هرگز تصور نمی کردند که دولتی تا دندان مسلح که مدعی داشتن ارتشی قدرتمند بود در مدت کوتاهی از هم بپاشد.

جمهوری اسلامی ایران، قدرتمندتر از همیشه

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قدرت های سلطه گر از همان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب از هیچ ضربه ای علیه این نظام نوپا دریغ نکردند افزود: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از ۳۷ سال که از زمان پیروزی انقلاب می گذرد، با قدرت و صلابت به راه خود ادامه داده است و امروز نیز قدرتمندتر از همیشه تحت زعامت و رهبری مقام معظم رهبری سرافرازانه به راه خود ادامه می دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در سنجش و تحلیل آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران باید همواره جانب انصاف را رعایت کرد گفت: در ارزیابی های منصفانه از انقلاب اسلامی ایران باید گفت که این نظام آثار مثبت بسیاری را از خود بر جای گذارده است، گرچه کاستی هایی نیز وجود دارد و فاصله بین انقلاب اسلامی ایران و اهداف و آرمان هایش مسئله ای واقعی است.

رئیس قوه قضاییه سپس به برخی از توطئه ها و جنایات دشمنان جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و افزود: طرح ریزی و تلاش برای انجام کودتا، تحریک اقوام مختلف کشور، جنگ تحمیلی، تحریم های گسترده و نفوذ دادن افراد نفوذی به کشور و بدنه نظام از جمله توطئه های دشمنان بود با این حال انقلاب اسلامی ایران از همه این پیچ های خطرناک گذشت و همچنان با قوت و قدرت به راه خود ادامه می دهد.

تاکید بر پیشرفت های علمی و نظامی ایران

رئیس دستگاه قضا با ابراز تاسف از اینکه برخی با عینک بدبینی فقط مشکلات و کاستی های موجود را می بینند و آن را برجسته می کنند تاکید کرد: امروز برخلاف برخی بدبینی ها، دوست و دشمن اعتراف می کنند که جمهوری اسلامی ایران در امور علمی به پیشرفت های خوبی دست یافته است و در بحث هسته ای نیز دانشمندان هسته ای ایران کاری کردند که دولت های سلطه گر علی رغم میل باطنی شان در مقابل جمهوری اسلامی ایران به زانو در آمدند و مجبور شدند ایران هسته ای را بپذیرند.

آیت الله آملی لاریجانی پیشرفت های علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری های نانو، سلول های بنیادی، پزشکی و مهندسی را بسیار چشم گیر و قابل توجه دانست و گفت: همه پیشرفت ها در مسیر دشوار پس از انقلاب و با وجود انبوهی از فشارها و هجمه های دشمنان خارجی و برخی فتنه گری های داخلی حاصل شده است.

رئیس قوه قضاییه اقتدار نظامی و توانایی موشکی ایران را بعد دیگری از پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران توصیف و تاکید کرد: اکنون شعاع تاثیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران حتی فراتر از منطقه است و قدرت های بزرگ مجبور شده اند ایران را در محاسبات خود به حساب آورند.

آیت الله آملی لاریجانی اقتدار نظامی ایران را حاصل توانمندی های مجموعه نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه و بسیج دانست و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همدلی «قدرت بازدارندگی بالایی» ایجاد کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران، در مقابل تفکر سکولار غربی

رئیس قوه قضاییه در ادامه نظام جمهوری اسلامی ایران را رقیب و بدیلی جدی در مقابل نظام های لیبرال دموکراسی غرب توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با طرح نظام سیاسی مردم سالاری دینی و تلفیق دو رکن اساسی مردم سالاری و ارزش های دینی با یکدیگر در مقابل تفکر سکولار غربی ایستاد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ترس و واهمه غرب از این نظام سیاسی نه صرفاً به خاطر قدرت نظامی و یا ثروت، بلکه به خاطر ایجاد یک نظام سیاسی با منشاء دینی است که به صورت بالقوه بیش از یک میلیارد مسلمان می توانند به آن بپیوندند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه دنیای غرب آینده جهان را در تسلط تفکر سکولار خود می دانست و اکنون با ظهور نظام قدرتمند جمهوری اسلامی ایران رقیبی جدی در مقابل این تصور یافته است گفت: بسیاری از نظریه پردازان غرب قائل به اضمحلال دین و تسلط سکولاریسم بودند اما اکنون برخی از همین نظریه پردازان و جامعه شناسان اعتراف می کنند که دنیا به سمت ارزش های دینی باز می گردد و در این میان جمهوری اسلامی ایران الگویی برای بسیاری از کشورهای مسلمان است.

آیت الله آملی لاریجانی با ابراز تعجب از برخی افراد مدعی روشنفکری و اصلاح طلبی در داخل کشور که به دنبال ترویج سکولاریسم بودند و در این حال خود را ملتزم به قانون اساسی می دانستند تصریح کرد: صدر و ذیل قانون اساسی بر حاکمیت دین و ارزش های دینی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد و این وظیفه مردم و مسئولان است که چنین نظامی را که با مجاهدت مجاهدان و خون شهدا به دست آمده است، حفظ کنند.

رئیس قوه قضاییه یکی از وظایف جدی مردم و به ویژه مسئولان را در کنار تلاش برای حفظ و تقویت ارزش های دینی و اخلاقی، تلاش همه جانبه برای رفع محرومیت و فقرزدایی درکشور اعلام کرد و افزود: همه مسئولان موظفند بر اساس قانون اساسی و ارزش های اخلاقی و دینی در جهت فقرزدایی و حمایت از محرومان تلاش کنند.