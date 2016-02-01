به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در نطق میان دستور، گفت: در برخی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری بالای ۴۵ درصد است که این امر مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد کرده و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی نیز ناشی از این مشکل است.

رئیس کمیسیون بهداشت اظهار داشت: خشکسالی‌های پی در پی به کشاورزی استان ضربه زده و بیکاری را تشدید کرده است. در جنوب استان هیچ بارندگی صورت نگرفته است.

وی با ابراز تاسف از عدم حل مشکل سهامداران پروژه شاندیز گفت: ۱۲۰ هزار نفر از مردم سهامدار این شرکت بودند که در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند. برای نظام جمهوری اسلامی زشت است که سه قوه برای حل مشکلی اقدام کنند اما هیچ یک قادر به حل آن نباشند.

شهریاری همچنین از اختلاف دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری انتقاد کرد و خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی معلمان شد.

وی با انتقاد از عدم پرداخت اعتبارات وزارت بهداشت و درمان، گفت: دولت باید اعتباراتی که مجلس برای حوزه بهداشت و درمان در نظر گرفته است را پرداخت کند. در سال گذشته و سال جاری سهم یک درصدی بهداشت و درمان از مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۰ درصدی سلامت از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است.

نماینده مردم زاهدان با انتقاد از وضع ناگوار معیشتی مردم گفت: امیدوارم در پساتحریم، دولت کار جدی‌تری برای حل مشکلات اقتصادی انجام دهد.

وی تصریح کرد: یادمان نرود کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس زمانی که با آنها قرارداد داشتیم، چگونه قراردادهایشان را فسخ کردند.

شهریاری تاکید کرد: نباید برای قرارداد با کشورهای فرانسوی و انگلیسی مسابقه بگذاریم زیرا معلوم نیست در آینده تعهداتشان را اجرا کنند و یا به هر بهانه‌ای تعهدات خود را فسخ نمایند.