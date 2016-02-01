ایران نقطه تعادل منطقه/رقابت ۱۲هزار داوطلب مجلس امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم سی و هفتمین سالگرد بازگشت امام(ره) به میهن با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به لطف خداوند پیروز شد، گفت: خداوند دلهای مردم را به هم نزدیک کرد و وحدتی را بین همه مردم به وجود آورد. به استثنای یک اقلیت که شاید دل آنها هم با مردم بود، اما منافع آنها ایجاب می‌کرد که با حکومت باشند.

وی با بیان اینکه امام(ره) در تاریخ شباهت زیادی به داستان حضرت موسی(ع) دارد، گفت: می‌دانیم که حضرت موسی در شرایطی متولد شد که فرعون قوم بنی اسرائیل را تحت فشار گذاشته بود و فرزندان ذکور آنها را می‌کشت، اما به لطف خدا حضرت موسی زنده ماند و وارد دربار فرعون شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امام(ره) در شرایطی به دنیا آمد که نزدیک عصر پهلوی بود و پهلوی برنامه داشت که دین و انقلاب و عزاداری را از جامعه حذف کند، همان کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داد، افزود: امام(ره) در شرایطی رشد کرده که سختی‌های زیادی را تحمل کرد و حضرت موسی هم در این شرایط به دنیا آمده بود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که مردم به خیابان‌ها نیامدند نتوانستیم از شر رژیم خشن پهلوی نجات پیدا کنیم، گفت: روزی که مردم به خیابان‌ها آمدند، همه جا مملو از جوانانی بود که از زندان‌ها آزاد شده بودند و در آن شرایط مردم انقلاب را پیروز کردند؛ گرچه قبول داریم که این کار با رهبری شخص امام(ره) و نیروهای مبارز انقلابی انجام شد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه امام (ره) به مردم، اعتماد و خیالت راحت داد که وارد میدان شوند، اظهار داشت: رهبری امام (ره) و مجاهدت بخشی بزرگی از روحانیت دانشگاهیان، بازاریان و اصناف در نهایت نتیجه داد و انقلاب به پیروزی رسید اما پس از آن دچار مشکلاتی شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در زمان انقلاب از همه گروه‌ها مانند ملی‌گراها، پیروان خط امام و دیگران بودند، اما همه در دل می‌خواستند که پیروز شویم، افزود: اگر اتحاد را داشته باشیم، هرگز نگران سرنوشت انقلاب نیستیم وگرنه همان اتفاقی که بر سر بنی‌اسرائیل آمد و دیگر انقلاب‌هایی که شکست خورد، بر سر انقلاب ایران هم ‌می‌آید.

وی ادامه داد: متاسفانه در ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر دچار تفرقه شدیم و این تفرقه راه‌ها را عوض کرد به طوری که کسانی که در انقلاب دستی در آتش نداشتند، سهم خواستند و شرایطی را به وجود آوردند که خودتان بهتر می‌دانید.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه کار به اختلاف رسید و شرایط سختی به وجود آمد و تحریم‌های سختی بر علیه ایران به اجرا رسید، گفت: ثروت کشور در شرایط اوج قیمت نفت نمی‌دانیم به کجا رفت و چه ثمره‌ای از آن گرفتیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دوباره شرایط رحمت برای ایران به وجود آمد و اکثریت جامعه راه خود راه پیدا کرده و متوجه اشتباه در انتخاب خود شدند، گفت: راه جدیدی که به دنبال راه گذشته ما بود و به خاطر آن شهید داده بودیم، دوباره پیگیری شد و خداوند دوباره به ما نعمت داد.

وی با اشاره به اینکه ما دوباره به نقطه ثقل منطقه تبدیل می‌شویم، گفت: یک بار پس از جنگ نیز ما نقطه تعادل منطقه شده بودیم، اما این شرایط از بین رفت، اما این بار مردم قدر نعمت را بهتر می‌دانند، زیرا آگاه‌تر شده و انفجار اطلاعات موجب شده است که مردم نسبت به این شرایط آگاهی بیشتری پیدا کنند.

هاشمی رفسنجانی افزود: ۶ قدرت جهانی که پشت سرشان ۹۰ درصد از کل قدرت جهان را داشتند، در مقابل تیم مذاکره‌کننده که فقط حرف حق را داشت، قرار گرفته بودند و آنها متوجه شدند که تمام حرف‌های ما درست است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در زمان جنگ، عراق بر علیه ما بمب شیمیایی به کار بست و ما هم می‌توانستیم این کار را انجام دهیم، اما نکردیم، گفت: تردیدی نداریم که قدرت‌ها قبول کردند که ایران حقیقت را می‌گوید، زیرا دلیلی برای اثبات تهمت به ما نداشتند.

وی با بیان اینکه آنها به این نتیجه رسیدند که منزوی بودن ایران تعادل منطقه را به هم می‌ریزد، افزود: همان‌طور که الان می‌بینید در منطقه جنگ است و تمام کشورها درگیر بحران هستند و فقط ایران است که می‌تواند نقطه تعادل را در منطقه حفظ کند.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: ما در طول جنگ تحمیلی ضربه زیادی از کشورهای جنوب خلیج‌فارس و دیگر کشورهای منطقه خوردیم، اما پس از جنگ هم با وجودی که می‌توانستیم انتقام بگیریم، این کار را نکردیم و آرام مشغول بازسازی کشور شدیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در زمان جنگ عراق با کویت می‌توانستیم انتقام جنگ تحمیلی را بگیریم، گفت: اما ما ملتی صلح‌جو هستیم و از حق خودمان دفاع می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه دوباره گرفتار موج دیگری از مشکلات شدیم، افزود: اما در حال حاضر مردم منطقه متوجه شدند که ما توانستیم در یک سال همه مشکلات را حل کنیم و دوباره پیروز شدیم.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه البته این شرایط برای کشورهای قدرتمند هم بسیار خوب بوده زیرا آنها دولت قابل اعتمادی در ایران داشتند که با آن گفتگو کنند، گفت: این شرایط موجب امنیت منطقه می‌شود و امروزه همه قدرت‌ها می‌دانند که اگر ایران در مذاکرات نباشد، مشکلی حل نمی‌شود. بنابراین حضور ایران در مذاکرات سوریه و یا کشوری مانند افغانستان بسیار ضروری است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از افرادی که قراردادهای برجام را بی‌نتیجه می‌دانند، گفت: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به فرانسه و ایتالیا قراردادهای مهمی به امضا رسید، اما برخی اطلاعی از اهمیت این قراردادها ندارند.

وی با اشاره به اینکه ترابری هوایی در این سالها ما را سرافکنده کرده بود، تصریح کرد: خیلی از کشورها به دلیل فرسودگی ناوگان هوایی، هواپیماهای ما را راه نمی‌دادند و ناوگان فرسوده مشکلات زیادی را برای ملت ما به وجود آورده بود، اما امروز با هزینه سرمایه‌گذارها، فرودگاه‌ها، هواپیماها و کادر صنعت هوایی تقویت می‌شود.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه ایران چهارراه امن دنیا شناخته می‌شود، گفت: جاده ابریشم که مردم از گذشته با آن آشنا هستند، از ایران عبور می‌کرد و ایران نقطه مهمی از این جاده بود که ما می‌توانیم در شرایط فعلی دوباره ترانزیت و توسعه گردشگری را از این جاده داشته باشیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه خیلی تعجب‌آور است که در چند ماه گذشته شرق و غرب مسابقه برای رسیدن به ایران دارند، گفت: کشورهای بزرگی مانند هند، چین، روسیه و کشورهای اروپایی برای تجارت با ایران رقابت دارند.

وی با اعلام اینکه این شرایط را مردم فراهم کردند، نه ما، اظهار داشت: مردم آگاه‌تر شده‌اند و به همین دلیل بدون هزینه پای صندوق‌های رای رفتند و دولتی که می‌توانست جنگ را برای کشور بیاورد انتخاب نکردند.

هاشمی رفسنجانی با انتقاد از رد صلاحیت نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: صلاحیت نوه امام خمینی (ره) را قبول نمی‌کنند، اما باید از آنها پرسید صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید و چه شخصی به شما صلاحیت داد و اجازه داد که داوری کنید. شما همه اینها را از امام (ره) دارید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر امام (ره) نبود و اگر اراده عمومی مردم که مخاطب امام (ره) نبود، شما چه جایگاهی داشتید؛ در حالیکه الان تریبون نماز جمعه را هم در اختیار گرفته‌اید که آن را هم امام(ره) به شما داد.

وی با تاکید بر اینکه بگذارید مردم به کسی که می‌‌خواهند رای بدهند، گفت: ما قدرتی نداریم و اگر داشتیم هم فشاری نمی‌آوردیم، اما بد رویه‌ای را با بیت امام (ره) در پیش گرفته‌اید.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه البته قبول داریم که نمی‌شود ۱۲ هزار نفر پای صندوق‌های رای بیایند و رقابت کنند، افزود: اما باید شرایطی را تعیین کنند تا همه امکان ثبت‌نام در انتخابات را نداشته باشند.

وی ادامه داد: امیدواریم نقطه تعادل برای کشور ایران که با تلاش دولت به وجود آمده است منجر به این شود که برنامه‌های دولت به خوبی پیش رود.