بهره برداری از دو هزار و ۶۱۳ تخت جدید بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری به پروژه های آماده افتتاح در حوزه بهداشت درمان همزمان با دهه فجر اشاره کرد و گفت: ۲ هزار و ۶۱۳ تخت جدید در ۲۷ بیمارستان با اعتباری بالغ بر ۷۱۶ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از بازسازی ۱۳۵۰ تخت مراقبت های ویژه در بیمارستان های کشور با اعتبار ۸۹۹ میلیارد ریال خبر داد و گفت: ۶۹۱ باب خانه بهداشت روستایی و ۹۳ مرکز بهداشتی درمانی در مجموع با اعتبار ۱۳۰۷ میلیارد تومان در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه به موضوع کارشناسی تعرفه های درمانی اشاره کرد و گفت: تعرفه ابزار سیاست گذاری است و باعث می شود کارهایی که مناسب تر برای سلامت مردم هستند، ترویج شود.

وی با اعلام اینکه تعرفه ها را نمی توان به صورت دستوری پایین نگه داشت، تاکید کرد: افزایش تعرفه ها می بایست معقول باشد ولی در عین حال فشاری به جیب مردم وارد نکند.

حریرچی با اعلام اینکه وزارت بهداشت از تاخیر در اعلام تعرفه ها ضرر می کند، گفت: امیدواریم تعرفه ها قبل از پایان سال اعلام شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته می شود بودجه وزارت بهداشت برای سال آینده در برخی کمیسیون های مجلس کاهش یافته است، اظهارداشت: اصل تصمیم گیری ها در کمیسیون تلفیق انجام می شود اما سیگنال هایی که از مجلس به ما می رسد، تاکید بر افزایش بودجه سلامت دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت در مورد وضعیت بیمارستان سوانح سوختگی وقفی در تهران افزود: مجوز این بیمارستان برای سوانح و سوختگی صادر شده و آنچه مسلم است، یکی از کمبودهای وزارت بهداشت همین نوع بیمارستان ها است.