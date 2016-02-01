به گزارش خبرنگار مهر، الله بخش نظرپور ظهر دوشنبه در نشست خبری افتتاح پروژه های دهه فجر، گفت: پروژه های آبفای شیراز در سه بخش اصلاح و توسعه شبکه آب، توسعه شبکه فاضلاب و ۳ هزار مترمکعب ذخیره آب مشخص شده است.

وی ادامه داد: ۹۰ کیلومتر شبکه فاضلاب، ۱۰۰ کیلومتر اصلاح شبکه آب و مخزن ۳ هزار مترمکعبی از جمله این مباحث است.

مدیرعامل شرکت آبفای شیراز تصریح کرد: کل اعتبارات این پروژه ها ۴۵۲ میلیارد ریال است.

نظرپور افزود: یکی از مهمترین پروژه هایی که کلنگ‌زنی خواهد شد تصفیه خانه شرق صدرا است که به طور حتم در رسیدگی به وضعیت موجود بسیار موثر است.

وی یادآور شد: اعتبار این مجموعه ۴۰۰ میلیارد ریال است که البته یک تصفیه خانه نیز درغرب صدرا پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای شیراز در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت بهداشتی آب شیراز تاکید کرد: هیچگونه آلودگی شیمیایی و میکروبی در آب شیراز وجود ندارد.

نظرپور یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی مسئول بررسی آب شیراز است که در این راستا نظارت کامل و جامع انجام می شود.

وی در خصوص وضعیت فرسودگی شبکه آبرسانی شیراز نیز گفت: ۶۳۰ کیلومتر از ۳۳۰۰ کیلومتر خطوط لوله شیراز باید تعویض شود که البته با این وضعیت ۲۵ درصد از منابع آبی از بین می رود.