کارگران ساختمانی در سبزوار تحت پوشش خدمات بیمه قرار گرفتند

حسن سید آبادی در گفت گو با مهر اظهار کرد: از سال ۸۸ تاکنون تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار زیر نظر بیمه کارگری قرار گرفتند و به لحاظ اینکه این نوع بیمه شامل سهمیه کشوری است در حال حاضر بعد از مشهد سبزوار بیشترین سهمیه استان را جذب کرده است.

وی با بیان اینکه تمام کارگران ساختمانی سبزوار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند افزود: از ۲۷ درصد مبلغ تعیین شده برای بیمه تامین اجتماعی ۷ درصد توسط کارگران و ۲۰ درصد از طریق عواید حاصل از برنامه ساختمانی با مشارکت دولت پرداخت می شود.

رئیس اداره تامین اجتماعی سبزوار سهم رانندگان درون و برون شهری از خدمات بیمه ای را نیز بیش از ۹ هزار خانوار برشمرد و افزود: از این رقم دو هزار و ۳۵۰ خانوار راننده تاکسی و وانت و بالغ بر ۷ هزار خانوار نیز راننده ماشین های سنگین و اتوبوس هستند.

وی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار نفر شهروند سبزواری از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند یادآور شد: از این رقم حدود ۷ هزار و ۱۰۰ خانوار بازنشسته شده‌اند که ماهیانه مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

سیدآبادی همچنین در مورد سهم هنرمندان از بیمه تامین اجتماعی نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هنرمند از خدمات بیمه هنرمندان بهره مند هستند.

وی با اشاره به اینکه بانوان خانه‌دار نیز می‌توانند از بیمه خویش فرمایی استفاده کنند، عنوان کرد: در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیر رسمی حدود یک هزار و ۲۰۰ خانواده مشغول به فرش بافی هستند که سهم پرداختی ان ها ماهیانه مبلغ۵۸ هزار تومان است

سیدآبادی ادامه داد: علاوه بر حمایت‌های تامین اجتماعی از اقشار آسیب پذیر جامعه، بالغ بر ۱۵۰۰ خانواده تحت پوشش بهزیستی و بالغ بر ۱۲۰۰خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند که تمام هزینه بیمه این افراد از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌ گردد.

رئیس اداره تامین اجتماعی سبزوار گفت: همچنین در بحث ارائه خدمات درمانی بیش از ۲۱۰ قرار داد با پزشکان، آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌ها منعقد شده که این مراکز مقداری از هزینه مراجعین را از افراد بیمه شده و مابقی را از تامین اجتماعی دریافت می‌کنند.

همچنین بیمارستان واسعی و پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی در سطح شهرستان سبزوار بیمه شدگان این سازمن را به طور رایگان پذیرش می کند.

۴۶ هزار خانواراز خدمات بیمه ای تامین اجتماعی بهره مند هستند

رئیس اداره تامین اجتماعی سبزوار از بهره مندی ۴۶ هزار خانوار از خدمات بیمه ای این دستگاه اشاره کرد و در رابطه با میزان کمک های دولت به تامین اجتماعی گفت: بخشی از حق بیمه کار فرما و کارگر برابر با مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهده دولت است که مجموع این کمک ها ماهانه مبلغ ۴۵ میلیارد ریال اعلام شده است.

وی با بیان اینکه بیش از یک سوم جمعیت سبزوار بزرگ شامل جوین، جغتای، خوشاب و داورزن تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند افزود: بخش قابل توجهی از جامعه مورد هدف ما اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که در بحث بیمه، درمان و آتیه زندگی با مشکلات مواجه هستند.

وی گفت: البته همه افراد شاغل قانونی و کارگری یا توافقی از جمله خویش فرمایی می‌توانند، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند ولی در این بین به اقشار آسیب‌پذیر توجه ویژه‌تری می‌شود.