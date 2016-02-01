به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در مراسم دیدار مسئولین به مناسبت ۱۲ بهمن ماه افزود: ۱۲ بهمن روز رهایی ملت ایران از اسارت طاغوت است که با ورود امام خمینی (ره) در ۱۲ بهمن سال ۵۷ حکومت طاغوت به زباله‌دان تاریخ پیوست.

وی اظهار کرد: حضور نمادین ملت ایران در روز ۱۲ بهمن ماه به خاطر پاسداشت و تجدید میثاق دوباره با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و جانشین ایشان مقام معظم رهبری است که ادامه‌دهنده راه عزت و سرافرازی و استقلال کشور هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:ما سربازان وفادار برای خدمت به انقلاب اسلامی و ملت ایران هستیم و باید در تمام عرصه ها خدمت صادقانه را به ملت غیور داشته باشیم.

حجت الاسلام خاتمی تاکیدکرد: ملتی که هویت خود را فراموش نکند پویا خواهدبود و ملت بی ریشه چون احساس هویت نمی کند بنابراین در برابر دشمن، زود تسلیم شده و می شکند.

وی افزود: یکی از توطئه ها و ترفندهای بزرگ استعمارگرا این است که برای حضور و سلطه بر کشورهای هدف، بین ملت و هویت تاریخی آنان فاصله ایجاد کرده و ریشه را قطع کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: ملت‌هایی که ریشه در تاریخ دارند باید روزهای غرور و افتخارشان را برای کسب انرژی مجدد و برای آگاهی نسل آینده حفظ و حراست کنند، ولی در مقابل ملتی که ریشه و اصالت خود را فراموش کند مورد هجوم دشمن قرار می گیرد و همیشه در هجمه دشمن است.

حجت الاسلام خاتمی گفت: ملتی که هویت خود را فراموش نکند ریشه در آب دارد، یعنی هنوز زنده است.

وی یاد آورشد: دشمنان سخت ترین تحریم ها را برای به زانو درآوردن انقلاب و نظام برای دست پیدا کردن به مقاصد شوم خود بر ما تحمیل کردند ولی اما در کار خود موفق نشدند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: پس از انقلاب، کارهای بزرگی در کشور صورت گرفته است که این بر هیچ کس پوشیده نیست و امروز باید دستاوردهای انقلاب به خوبی به نسل جوان گفته شود.

حجت الاسلام خاتمی به ویژگی‌های انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب با سه شاخص کرامت انسانی، نفی استبداد و استقلال برخواسته بود و توانسته بود دو جریان فکری بزرگ را در دنیا به‌خود مشغول کند.

وی افزود: امام خمینی (ره) انسانی خود ساخته بودند ومقام معظم رهبری نیز تربیت شده این مکتب هستند وصلابت، هوشیاری، همه جانبه گرایی، دشمن شناسی امام خمینی (ره) را ایشان دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ابراز کرد: امروز باید جوانان آگاه باشند چرا که استکبار درصدد فاصله انداختن بین هویت اسلامی و تاریخی است ولی هرگزموفق نمی شود.