به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار با اشاره به اینکه فعالیت‌های هدفمند و موثر آموزش خانواده، منشا آثار مطلوب در راستای تحکیم بنیان خانواده است، گفت: برگزاری آموزش‌های خانواده به این افراد طی مدت یاد شده منجر به صدور تقدیرنامه‌های متعدد از مراجع کشوری و استانی همچون وزارت ورزش و جوانان، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان نهضت سوادآموزی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها شده است.

وی ادامه داد: بیشترین مخاطبینی که در فعالیت‌های آموزش خانواده این نهاد شرکت داشته‌اند به ترتیب شامل افراد در شرف ازدواج، نوجوانان در آستانه بلوغ، زوج‌های جوان، دوشیزگان غیرمحصل، زنان سرپرست خانوار و سالمندان می‌شود. آموزش‌های خانواده به صورت گروهی یا به صورت برگزاری همایش، اردوی جهادی، غیرحضوری، چهره به چهره و طرح فلاح صورت می‌گیرد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد گفت: در اجرای طرح آموزش خانواده‌ها، این معاونت پس از احصاء نیاز آموزشی از طریق تکمیل شناسنامه‌های اختصاصی، محیطی و فرهنگی توسط مشاورین وسرمربیان آموزش خانواده‌، خانواده‌های تحت حمایت را با رده‌های سنی متفاوت در سرفصل‌های آموزشی به تفکیک موضوعات در قالب کارگاه‌های آموزشی شرکت می دهند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه خانواده محوری در دستور برنامه‌های این نهاد قرار دارد، یادآور شد: بسیاری از فعالیت‌های ما به ویژه برگزاری اردوها که به نوعی ابتکار کمیته امداد است با نگاه خانواده محوری و همچنین دین‌محوری و تعمیق باورهای دینی این خانواده‌ها برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد در خصوص وضعیت سوادآموزی مددجویان تحت حمایت این نهاد نیز اظهار کرد: تعداد بی‌سوادان کمتر از ۵۰ سال تحت پوشش امداد حدود ۴۵ هزار نفر تخمین زده شده است که با همکاری نهضت سواد آموزی ۳۸ هزار نفر از آنها موفق به سوادآموزی شده‌اند. طی شش ماهه نخست سال جاری نیز از ۱۱هزار و ۸۱۵ مددجوی شناسایی شده و مورد تائید نهضت سواد آموزی سه هزار و ۶۰۰ نفراز آنان موفق به دریافت مدرک شده‌اند.

وی همچنین به تاکید کمیته امداد بر ارائه آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش آسیب‌ها و موقعیت حساس خانواده‌های تحت پوشش این نهاد نیازمند آن هستیم که به مسئله آسیب‌ها اهمیت بیشتری داده شود.

وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری از اعتیاد و ارائه آموزش‌های تحصیلی به افراد بی سواد، فرهنگسازی ازدواج،‌ تحکیم بنیان خانواده،‌ لوح ملی از وزیران کشور،‌ رئیس سازمان نهضت سواد آموزی و وزیر ورزش و جوانان دریافت کرده‌ایم.

میرشکار تصریح کرد: اکنون کمیته امداد در ۲۲ استان کشور در حوزه فرهنگسازی ازدواج و تحکیم بنیان خانواده، در ۲۱ استان در حوزه غنی سازی اوقات فراغت،‌ در ۲۱ استان در حوزه باسوادی بی سوادان به عنوان دستگاه برتر انتخاب شده و تمامی این بررسی‌ها نیز از طریق سازمان‌های خارج از کمیته امداد صورت گرفته است.