تمثال امام خمینی ( ره ) در شهرستان مرزی تایباد گلبارن شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که صبح دوشنبه با حضور فرماندار و اقشار مختلف مردم شیعه و سنی در چهار راه مرکزی شهر تایباد برگزار شد مردم این شهرستان با گلباران تمثال مبارک امام راحل یاد و خاطر بنیانگذار انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

فرماندار شهرستان مرزی تایباد در این مراسم اظهار کرد: گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یادآور حضور حماسی و شورآفرین امتی است که به‌ فرمان حضرت امام (ره) عاشقانه و آگاهانه برخاستند و تا صبح پیروزی لحظه‌ای دریغ نورزیدند.

حسین شرافتی راد گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تنها یك حادثه داخلی برای تغییر یك رژیم سیاسی نبود. بلكه همان‌گونه كه بسیاری از دولتمردان آمریكائی، اسرائیلی و اروپائی در خاطرات خود از آن روزها تعبیر كرده‌‌اند، انقلاب از دیدگاه آنان زلزله‌ای ویرانگر برای جهان غرب بود.

شرافتی راد افزود: امروز دستاوردهای انقلاب اسلامی با قبل از انقلاب قابل قیاس نیست و مردم از تمام امکانات جمهوری اسلامی در دورترین نقطه از کشور بهره مند هستند.

وی افزود: در ایام دهه مبارکه فجر ۴۰۰ صد برنامه مختلف در بخش های عمرانی، آموزشی، کشاورزی، خدمات رسانی، خدمات شهری، فرهنگی، هنری و رزشی در این شهرستان برگزار می شود.

پیام انقلاب بر پایه ارزش های معنوی و دینی بود

در ادامه این مراسم حجت الاسلام محمد محدثی امام جمعه شهرستان نیز گفت: پیام اصلی انقلاب اسلامی ماهیتی فرهنگی داشت و مبتنی بر اندیشه دینی و ارزشهای معنوی بود.

وی افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی باعث شد تا انسان های مظلوم از بند زنجیر اسارت رها شده و سرنوشت آن را مردم مسلمان و انقلابی رقم زدند و ظهور انقلاب اسلامی ایران حاصل زحمت های اولیای دین برای اجرای قوانین اسلام و برپایی حکومت عدل الهی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر دیدار با ائمه جمعه، افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در شهرداری و به صدا در آوردن زنگ انقلاب در مدرسه شهید تقی زاد تایباد با حضور مردم و مسئولین شهرستان از برنامه های نخستین روز از دهه فجر در شهرستان مرزی تایباد بود.