عسکر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: این ایام یادآور رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های ملت ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی(ره) است.

وی ادامه داد: اگر امروزه تیم دیپلماسی ایران در برابر ابرقدرت‌های دنیا از حق مسلم ایران با اقتدار دفاع می‌كنند نشان از قدرت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است.

بخشدار ویژه خارگ اضافه کرد: امسال برنامه‌های بسیار خوبی به مناسبت دهه فجر در جزیره خارگ تدارك دیده شده است که این برنامه‌هی در زمینه‌های مختلفی اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در دهه مبارک فجر ۱۰ پروژه عمرانی در جزیره خارگ با اعتبار حدود چهار میلیاد و ۶۰۰ میلون تومان افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد.

زارعی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰برنامه فرهنگی و ورزشی ویژه این ایام در این جزیره برگزار می‌شود، افزود: برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقات فرهنگی و ورزشی و کارگاه‌های آموزشی از جمله این برنامه ها است.