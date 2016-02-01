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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

سخنگوی ائتلاف سعودی اذعان کرد؛

نقش آفرینی آمریکا و انگلیس در کشتار مردم یمن

نقش آفرینی آمریکا و انگلیس در کشتار مردم یمن

«احمد عسیری» سخنگوی ائتلاف سعودی در سخنان به کمک های آمریکا و انگلیس در کشتار مردم بی دفاع یمن توسط این ائتلاف اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «احمد عسیری» سخنگوی ائتلاف سعودی در سخنانی اذعان کرد که آمریکا و انگلیس به این ائتلاف در کشتار مردم بی دفاع یمن کمک می کنند.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: کارشناسان آمریکایی و انگلیسی به منظور بهبود ساز و کارهای عملیات ائتلاف سعودی علیه یمن، گزارش های مفصلی را در این زمینه تهیه و در اختیار اعضای ائتلاف قرار می دهند.

عسیری همچنین اظهار داشت: کارشناسان آمریکایی و انگلیسی همچنین طی روزهای گذشته به منظور بررسی آخرین تحولات مربوط به عملیات علیه یمن نشستی را در ریاض برگزار کردند.

وی در ادامه در اظهاراتی تعجب برانگیز مدعی شد: جنگنده های ائتلاف سعودی از هدف قرار دادن مناطق مسکونی در یمن خودداری می کنند!

اظهارات مضحک سخنگوی ائتلاف سعودی در خصوص عدم هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی یمن توسط جنگنده های این ائتلاف در حالی است که وزارت بهداشت این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: از آغاز حملات ائتلاف سعودی به یمن تاکنون بیش از ۷ هزار شهروند یمنی به شهادت رسیده اند.

در در ادامه گزارش همچنین آمده است: در جریان حملات سعودی ها همچنین هزار و ۳۶۸ کودک و هزار و ۱۵۹ زن و ۱۶ هزار و ۵۰۹ نفر نیز زخمی شده اند.

کد مطلب 3039256

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