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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

براساس اعلام پایگاه تامسون رویترز؛

دانشگاه آزاد رتبه نخست تولید علم کشور را به خود اختصاص داد

دانشگاه آزاد رتبه نخست تولید علم کشور را به خود اختصاص داد

دانشگاه آزاد براساس آخرین داده ها در نظام رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز رتبه نخست تولید علم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌ها در نظام استنادی تامسون رویترز، ایران با تولید ۱۸۴ هزار و ۶۰۵ مدرک علمی رتبه ۲۲ جهان را به خود اختصاص داده و در این میان دانشگاه آزاد با تولید ۲۹ هزار و ۴۰۰ مدرک علمی رتبه اول تولید علم در کشور و رتبه ۱۸۷ را در میان دانشگاه های جهان از آن خود کرد.

براساس گزارش این پایگاه اطلاعاتی، میزان مقالات پراستناد دانشگاه آزاد ۲۰۷ و مقالات داغ آن ۱۶ مورد است.

طبق اعلام موسسه تامسون رویترز ایران پس از کشور ترکیه با ۲۳۲ هزار و ۳۸۲ مدرک علمی دومین کشور تولید کننده علم در منطقه به شمار می رود.

کد مطلب 3039261

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