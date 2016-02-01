دانشگاه آزاد رتبه نخست تولید علم کشور را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌ها در نظام استنادی تامسون رویترز، ایران با تولید ۱۸۴ هزار و ۶۰۵ مدرک علمی رتبه ۲۲ جهان را به خود اختصاص داده و در این میان دانشگاه آزاد با تولید ۲۹ هزار و ۴۰۰ مدرک علمی رتبه اول تولید علم در کشور و رتبه ۱۸۷ را در میان دانشگاه های جهان از آن خود کرد.

براساس گزارش این پایگاه اطلاعاتی، میزان مقالات پراستناد دانشگاه آزاد ۲۰۷ و مقالات داغ آن ۱۶ مورد است.

طبق اعلام موسسه تامسون رویترز ایران پس از کشور ترکیه با ۲۳۲ هزار و ۳۸۲ مدرک علمی دومین کشور تولید کننده علم در منطقه به شمار می رود.