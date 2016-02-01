۱۱ درصد از معتادان کشور زن هستند/ رشد تعداد زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمندپور ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هماهنگی و هم افزایی لازم بین دستگاه های مرتبط با حوزه زنان وجود ندارد اظهار داشت: ماموریت های استانی ما در راستای شناسایی آسیب های اجتماعی حوزه زنان و تلاش برای ایجاد هم افزایی دستگاه های مختلف برای رفع این آسیب ها است.

وی افزود: تصور اینکه تنها یک حوزه متولی مسائل زنان بوده و مابقی دستگاه ها در این زمینه مسئولیتی ندارد سوء تفاهم بزرگی است که در کشور اتفاق افتاده و باعث شده بار رسیدگی به ۵۰ درصد جامعه بر دوش تنها یک حوزه نظام اجرایی کشور نهاده شود.

مشاور امور بانوان وزیر کشور بر لزوم ایجاد هم افزایی و عزمی جدی بین مدیران ارشد استان ها برای توجه به حوزه زنان تاکید کرد و بیان داشت: لازم است مدیران استانی مسائل زنان را جدی تلقی کرده و با نگاهی جامع به ابعاد مختلف زنان بپردازند.

فرهمندپور با تاکید بر اینکه مسائل زنان مسائل جامعه بوده و حل این مسائل منجر به بهبود و ارتقاء وضعیت جامعه می شود ادامه داد: کاهش آسیب های حوزه زنان امنیت جامعه را افزایش داده و افزایش آگاهی، سلامت، شادابی و رفاه زنان اثر مستقیمی بر احساس رضایت در تمام جامعه دارد لذا اگر این نگاه توسعه یابد می توان شاهد تحول عظیمی در حوزه زنان و خانواده بود.

وی بیان داشت: توجه به مشکلاتی که تحکیم بنیان خانواده را تهدید می کند، توجه به موضوعاتی همچون افزایش اعتیاد در زنان، زنانه شدن فقر، معضل زنان سرپرست خانوار و زنان در معرض آسیب باید در دستور کار مدیران استانی قرار گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور به موضوع توجه به حوزه زنان در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: محتوای خوبی در خصوص موضوع زنان در برنامه ششم توسعه آورده شده است که امیدواریم با همراهی و تصویب مجلس شاهد توجه جدی به حوزه زنان باشیم.

فرهمند پور با اشاره به اینکه ۹ تا ۱۱ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند عنوان کرد: متاسفانه آمار زنان سرپرست خانوار در سال های اخیر رشد چند برابری در کشور داشته است که باید فکر اساسی برای رفع این مسائل صورت گیرد.