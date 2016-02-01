حجت الله غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از یکصد کیلومتر احداث بزرگراه شامل شامل بهره‌برداری از بزرگراه محور نایین ـ انارک، بادرود ـ کاشان، گلپایگان ـ موته و خمین ـ گلپایگان است.

وی بیان داشت: بهره‌برداری از بزرگراه محمدآباد – نصرآباد، علویجه به پلیس راه، سفیدشهر ـ محمدآباد، قلعه شور ـ رحیم آباد، اوزونبلاغ ـ فریدونشهر، کلیشاد ـ اسلام آباد و مبارکه ـ طالخونچه ـ بروجن از دیگر پروژه احداث بیش از ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه است.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد: ۱۱۸ کیلومتر بزرگراه، ۱۵ کیلومتر بهسازی راه روستایی، ۵۳ کیلومتر راه اصلی و هفت دستگاه پل و تقاطع در این راستا احداث شده است.

غلامی با اشاره به اینکه ۹۰ پروژه راهسازی و راهداری آماده افتتاح است، اظهار داشت: ۱۷ پروژه احداث، بهسازی و آسفالت باند دوم، ۳۶ پروژه روکش آسفالت گرم راه‌های اصلی مشمول این پروژه‌ها است.

وی اضافه کرد: چهار پروژه احداث و ساماندهی پل و تقاطع، هفت پروژه آسفالت گرم و سطحی راه‌های روستایی و ۲۶ پروژه درقالب ملایم سازی، ایمن سازی، تجدید خط کشی، اجرای روشنایی، تهیه و نصب علائم ایمنی و اجرا و نصب گاردریل و ... با اعتباری بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

مدی کل راه و شهرسازی استان اصفهان از افتتاح پروژه بیمارستان ۱۴۰ تخت خوابی کلیشاد خبر داد و گفت: این بیمارستان در شهرستان فلاورجان در چهار طبقه با مساحت ۱۹ هزار و ۳۵۳ مترمربع و با پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد آماده بهره‌برداری است.

وی نوع کاربری بیمارستان کلیشاد را عمومی عنوان کرد و گفت: این بیمارستان با امکانات انجام اعمال جراحی و دارا بودن بخش‌های مختلف از جمله بخش بستری زنان و زایمان، بستری کودکان، داخلی icu ، ccu، پلی کلینیک تخصصی، رادیولوژی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، اورژانس وبخش‌های تخصصی دیگر با اعتباری بالغ بر ۱۴۳ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.