امکان تست سرعت اینترنت مخابرات ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خلیلی معاون شبکه شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه هم اکنون مشترکین اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان تهران می توانند بصورت آنلاین تست سرعت انجام دهند، گفت: مشترکین می توانند با ورود به بخش خدمات اینترنتی سایت شرکت مخابرات استان تهران به نشانی www.tct.ir و کلیک برروی بخش ADSL و انتخاب خدمات مشتریان با ورود نام کاربری و رمز عبور خود به این سامانه جدید وارد شوند.

معاون شبکه شرکت مخابرات استان تهران خاطرنشان کرد: برنامه ریزی گسترده ای برای ارایه سرویس های جامع ویژه مشترکن تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان تهران انجام شده است و محور اصلی برنامه ها به گونه ای طراحی شده که در آینده ای نزدیک با تجیمع پرتال ها، تمامی سرویس ها بصورت مکانیزه از طریق سایت شرکت توسط مشترک قابل رهگیری است و درصورت نیاز با ارایه پاسخ های کاربردی توسط کارشناسان شرکت همراه خواهد بود.

وی افزود: در سال جاری یکی از پروژه های موفق اجرا شده در استان البرز پروژه ۲۰۱۱۷ بوده است که به محض اعلام خرابی از طریق این سامانه از سوی مشترک، تمامی همکاران و بخش های مرتبط می توانند بصورت مکانیزه مسیر و فرآیند انجام کار را به سهولت مشاهده و اقدامات را تا مرحله نهایی و اعلام به مشترک پیگیری کنند.