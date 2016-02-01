مهدی طوایی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به علت اکران نشدن فیلم‌های فجر طی سال گذشته و امسال در استان اردبیل تصریح کرد: به منظور اکران فیلم به صورت رسمی باید هزینه ای پرداخت شود.

وی افزود: با وجود اینکه دو سال قبل شهروندان به صورت گسترده از اکران فیلم فجر استقبال کردند، اما امسال عملا بودجه بخش هنری در حد صفر بود و ما نتوانستیم اکران فیلم را در استان اردبیل میزبانی کنیم.

معاون هنری ارشاد اسلامی استان متذکر شد: به دلیل بار مالی اکران فیلم و مشکلات مالی سینماها، سینماهای فعال استان نیز ریسک اجرا را نپذیرفتند و به همین دلیل امسال فیلم‌های فجر در اردبیل اکران نمی شود.

طوایی حمیدی در پاسخ به اینکه آیا چند فیلم محدود نمی تواند با حمایت ارشاد استان همزمان با تهران اکران شود، ادامه داد: هر اکران رسمی مستلزم هزینه است و ما با محدویت منابع مواجه هستیم.

وی با اشاره به تجربه مشابه در فیلم‌های دفاع مقدس تصریح کرد: تنها دلیل عدم اکران نبود بودجه است.

دو سال قبل این استان همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر میزبان این جشنواره شد و فیلم های آن در چند سینمای مرکز استان به نمایش درآمد. این مهم علاوه بر استقبال علاقندان به هنر سینما، عاملی برای مشارکت عمومی برای انتخاب فیلم های برتر این جشنواره بود.

همچنین نمایش فیلم های جشنواره فجر همزمان با تهران باعث رونق سینماهای به رکود رفته مرکز استان شد و سینماداران مجری این طرح رضایت خود را از برگزاری این جشنواره در پایان نشان دادند.

با این وجود طی سال گذشته و امسال این امکان بنا به دلیل کمبود منابع مالی که به نظر می رسد از سوی عموم مردم پذیرفتنی نیست، فراهم نشد تا علاقمندان سینما نتوانند فیلم های جشنواره فجر را نظاره گر باشند.