دولت از محل جرایم رانندگی ۱۸۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزمی مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران گفت: امسال نهمین سال پیاپی است که عوارض های مختلف وصول می شود و برای اولین بار نیز جشن خوش‌حسابی در زمینه دریافت عوارض خودرو برگزار می شود.

وی افزود: در این ۹ سال، به تدریج میزان مشارکت در پرداخت عوارض افزایش یافت و خوش حسابها مشمول کاهش ۱۰ درصدی از بهای عوارض به عنوان تخفیف خوش حسابی شدند.

رزمی گفت: اما اگر کسی عوارض را به موقع پرداخت نکند، در حوزه های مختلف شامل جریمه می شود. این جریمه برای نوسازی ۹ درصد، بهای خدمات پسماند مشمول جریمه محاسبه به روز خواهد بود. ضمن اینکه در زمینه پرداخت عوارض خودرو از آنجائی که قانون ملی است تخفیفی نداریم اما اگر مالک پرداخت نکند به موجب قانون ماهانه ۲ درصد جریمه خواهد شد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران با تاکید بر حرکت در مسیر پرداخت الکترونیکی گفت: تاکید ما این است که شهروندان بدون مراجعه به شهرداری، از طریق پورتال مخصوص عوارض را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: همچنین از امسال کسانی که به صورت الکترونیکی عوارض را پرداخت کنند امتیازشان در قرعه کشی دوبرابر خواهد شد. همچنین ما در مناطق ۲۲ گانه، ستادهای پاسخگویی تشکیل داده ایم.

رزمی در ادامه صحبت های خود با انتقاد از دولت برای عدم پرداخت مطالبات شهرداری گفت: مبلغ جریمه های رانندگی در امسال ۴۶۰ میلیارد بوده است که از این مبلغ ۱۸۰ میلیارد آن سهم شهرداری بود اما دولت یک ریال از سهم شهرداری را پرداخت نکرد.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران اضافه کرد: در بحث گمرک هم پرداخت به شهرداری صفر بوده اما در حوزه سوخت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از مطالبات شهرداری پرداخت شده است. در مجموع دولت از محل عوارض بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است.

وی در خاتمه گفت: چون پرداخت عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری است و پرداخت آن مشارکت در اداره شهر محسوب می شود، خواهش ما از مردم پرداخت منظم عوارض و مشارکت در آبادانی شهر است.