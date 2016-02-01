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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۲

امام جمعه قرچک:

انقلاب اسلامی ایران فجر سعادت ملت های جهان خواهد بود

انقلاب اسلامی ایران فجر سعادت ملت های جهان خواهد بود

قرچک- امام جمعه قرچک با گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: انقلاب اسلامی ایران فجر سعادت ملت های جهان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک در جشن پیروزی انقلاب اسلامی که در هنرستان دخترانه اندیشه و با حضور مسئولان ارشد این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای گسترش و توسعه تفکر امام راحل و انقلاب شکوهمند اسلامی است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران با تأسی به تفکرات اسلام ناب محمدی (ص)، انسان را به حقیقت خود ارجاع داد و توانست تحولی عظیم را در جهان رقم بزند.

اسماعیلی ادامه داد: ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران، سبب شد تا این انقلاب به الگویی برای سایر ملت های آزادیخواه جهان تبدیل شود.

امام جمعه شهرستان قرچک یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران فجر سعادت ملت های جهان خواهد بود و این موضوع در تحولات امروزی جهان قابل مشاهده است.

وی بیان داشت: به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، امروز اندیشه های اسلام حقیقی در جهان رو به گسترش بوده و پیام های رهبری توسط اندیشمندان و نخبگان کشورهای مختلف مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد.

مسعود مرسل پور فرماندار قرچک نیز در این مراسم اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، توانست رژیم پهلوی را به زانو درآورد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران ثمره خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی و اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری است و همه ما نسبت به آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی مسئولیت داریم.

کد مطلب 3039289

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