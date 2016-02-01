به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک در جشن پیروزی انقلاب اسلامی که در هنرستان دخترانه اندیشه و با حضور مسئولان ارشد این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای گسترش و توسعه تفکر امام راحل و انقلاب شکوهمند اسلامی است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران با تأسی به تفکرات اسلام ناب محمدی (ص)، انسان را به حقیقت خود ارجاع داد و توانست تحولی عظیم را در جهان رقم بزند.

اسماعیلی ادامه داد: ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران، سبب شد تا این انقلاب به الگویی برای سایر ملت های آزادیخواه جهان تبدیل شود.

امام جمعه شهرستان قرچک یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران فجر سعادت ملت های جهان خواهد بود و این موضوع در تحولات امروزی جهان قابل مشاهده است.

وی بیان داشت: به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، امروز اندیشه های اسلام حقیقی در جهان رو به گسترش بوده و پیام های رهبری توسط اندیشمندان و نخبگان کشورهای مختلف مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد.

مسعود مرسل پور فرماندار قرچک نیز در این مراسم اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، توانست رژیم پهلوی را به زانو درآورد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران ثمره خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی و اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری است و همه ما نسبت به آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی مسئولیت داریم.