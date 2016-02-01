امام خمینی بارقه امید را در کشور ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی ظهر دوشنبه، در آیین جشن انقلاب و آغاز دهه مبارک فجر که همزمان با سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) در سه راه آیت الله طالقانی و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان، رژه موتورسواران و سوارکاران هیئت اسب دوانی برگزار شد، نهضت حضرت امام راحل را یک فضیلت الهی برشمرد.

امام جمعه گلپایگان با یادآوری این نکته که این نهضت با جانفشانی و ایثار شهیدان والامقام تجلی و نمود پیدا کرد، اظهار داشت: هم اکنون که ما در کنار چشمه زلال و گوارای انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم، شاید آن طور که باید و شاید قدر و منزلت نظام و امام را ندانیم و بسیاری از کسانی که از کشور ما فاصله دارند و در اقصی نقاط جهان زندگی می کنند، آثار انقلاب اسلامی را مشاهده می کنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی حرکت نوین و ارزشمندی در جهان هستی بوده است آن گونه که حضرت امام خمینی (ره) در جمله ای فرمودند «اگر ده ها بار کشور ما با خاک یکسان شود ارزش یک لحظه زیستن در کشور همراه با استقلال و آزادی را دارد».

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه باید ببینیم چه بر ملت، امت، بزرگان و وفاداران این کشور در سال های نظام ستم شاهی گذشته است که امام راحل این جمله را به کار بردند، افزود: امام خمینی (ره) یکه تاز میدان سیاست و دیانت توانست بارقه امید را در کشور ایجاد کند و با حرکت ارزشمند نهضت و انقلاب اسلامی، گرمی بخش نهضت های اسلامی و حرکت های توحیدی در جهان کنونی باشد.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان با اذعان به اینکه امام راحل (ره) با تمام وجود برای خدا و در راه او و برای استقرار حکومت الهی بر جامعه توحیدی ما تلاش و کوشش کرد، ادامه داد: حرکت حضرت امام خمینی (ره) در جامعه ای آغاز شد که سمت و سوی آن به قهقرا و در فساد و تباهی فرو رفته بود و استعمار و استکبار بر روی آن کار و تلاش می کردند تا ایرانی هیچ جایگاه و ارزشی در دنیا نداشته باشد.

حجت الاسلام اسماعیلی با اشاره به اقتدار نظام اسلامی در برابر ابرقدرت های شرق و غرب بیان داشت: حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در کشورهای دیگر نشان از جایگاه و اقتدار ایران اسلامی در دنیا دارد.

امام جمعه گلپایگان با تشریح دیدگاه کشورهای غربی نسبت به فعالیت های صلح آمیز نظامی و علمی ایران اسلامی اظهار داشت: در دنیا به گونه ای ایران اسلامی را معرفی می کردند که ما به دنبال سلاح شیمیایی و سلاح هسته ای هستیم اما امروز دنیا با اقدامات دیپلماتیک ما سر تواضع به زیر آورد و به دنیا فهمانده شده که ملت ما تا این اقتدار، فداکاری، بسیج و سپاه ارتش و نیروهای پرتوان نظامی و انتظامی و مقتدرانه در عرصه های جهانی می درخشد نیاز به تسلیحات اتمی ندارد.

حجت الاسلام اسماعیلی افزود: ملت ما هر کدام بالاتر از بمب اتمی هستند و می توانند در دنیا تأثیرگذار باشند و با اقتدا به پیامبر عظیم الشأن خود حضرت محمد (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیازی به تسلیحات آنچنانی که قدرتها به آن می نازند، نیز ندارد.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان با یادآوری حرکت مقتدرانه نیروی دریایی سپاه ایران در محاصره و بازداشت تفنگداران دریایی آمریکا در خلیج فارس اظهار کرد: تفنگداران آمریکایی با آن پشتوانه عظیم حمایتی و ناوهای مستقر در خلیج فارس که از این قایق ها پشتیبانی می کردند چون ایمان و پشتوانه مردمی ندارند تسلیم نیروهای مقتدر ما شدند و دست روی سر، خود را تسلیم کردند.

وی با اذعان به اینکه ملت ایران اسلامی در دوران شکوفایی انقلاب پشتیبان معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بود، تاکید کرد: امروز نیز این پشتیبانی را از رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد و در عرصه بزرگی که با انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در پیش رو داریم حضور خود را در صحنه ای دیگر شکوفا و برگ زرین دیگری را در کتاب قطور انقلاب اسلامی خواهیم افزود و به همه دنیاخواهان و بدخواهان این نظام نشان خواهیم داد ما عرصه نبرد و میدان های مختلف اجتماعی هستیم.

امام جمعه گلپایگان در پایان افزود: این ملت همیشه در صحنه است و آنجا که باید رأی بدهد همه با هم هستند و آنجا که در اقتصاد مقاومتی باید حضور جانانه داشته باشد همه با هم هستند و آنجا که باید در مقابل استکبار جهانی مانند ۲۲ بهمن با مشت های گره کرده بایستید همه در صحنه هستند این ملت شیران و حرفه روزگار و توحید و هیچ گاه میدان را ترک نمی کنند.

گفتنی است؛ در آیین آغازین دهه مبارک فجر تمثال حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب توسط مسئولان و نونهالان دانش آموز گلباران شد، همچنین مراسم ویژه ای به مناسبت سالروز ورود امام راحل به میهن اسلامی به عنوان زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا (س) گلپایگان با حضور مسئولان برگزار شد.