آغازارائه خدمت دربیمارستان سروآباد/ افتتاح ۷خانه بهداشت درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، طیب قدیمی امروز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان به بیان پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح دانشگاه علوم پزشکی استان در ایام الله دهه فجر امسال پرداخت و گفت: سیاست وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید افتتاح پروژه هایی که است که ارائه خدمات آنها برای مردم ملموس و مشخص باشد به عبارتی بعد از افتتاح پروژه امکان خدمات‌رسانی آن به اقشار مختلف وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: درحال حاضر بیمارستان سروآباد با وجود اینکه افتتاح رسمی نشده ولی خدمت رسانی به مردم در این بیمارستان آغاز شده است.

وی اظهارداشت: اتاق عمل بیمارستان فجر مریوان که با صرف هزینه بیش از یک میلیارد تومان ایجاد شده، طی چند روزآینده ارائه خدمت آن به مردم شروع می‌شود ولی افتتاح رسمی آن فعلا انجام نخواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به دلیل عدم افتتاح پروژه‌های مذکور اشاره کرد و افزود: آنچه برای ما حائز اهمیت است این است که مردم در ابتدا شیرینی خدمت ارائه شده را بچشند و سپس اقدام به افتتاح رسمی چنین پروژه‌هایی کنیم.

قدیمی بیان کرد: در دهه مبارک فجر امسال ۷ خانه بهداشت در سنندج، بانه و دهگلان و دو مرکز بهداشتی درمانی روستایی هم در سنندج به بهره‌برداری می رسند.

وی ادامه داد: از دیگر پروژه‌هایی که در این ایام افتتاح می‌شود شامل ۳ پایگاه فوریت‌های پزشکی در کامیاران و سروآباد و اورامان، ساختمان آموزشی در بیمارستان بعثت، ساختمان دیالیز به همت یکی از خیران در کامیاران است.

وی از افتتاح بخش مراقبت‌های ویژه آی سی یو در بیمارستان دیواندره خبرداد واظهارداشت: با افتتاح این بخش، در تمامی بیمارستان‌های سطح استان به غیر از سروآباد و دهگلان بخش مراقبت های ویژه ICU فعال است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: برای افتتاح پروژه‌های مذکور بیش از ۳ میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

استخدام بیش از ۱۸۰ نفر از طریق آزمون در تاریخ ۳۰ بهمن امسال

در این نشست خبری علاوه بر رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاون‌های درمان، بهداشت و توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه حضور داشتند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ارتباط با تعداد نیروی انسانی که با افتتاح پروژه‌های دهه مبارک فجر جذب می شوند اشاره کرد و گفت: با افتتاح این تعداد پروژه بیش از ۱۸۰ نفر نیرو مورد نیاز است که قرار شده در ۳۰ بهمن ماه امسال از طریق آزمون جذب شوند.

سیف‌الله مرادی عنوان کرد: تمامی استخدامی‌های دانشگاه از طریق آزمون صورت می گیرد تا حق هیچ فردی ضایع نشود.

وی اظهارداشت: ۴۵۰ نفر در طرح‌های بهداشتی که در حاشیه شهرهای سطح استان اجرایی شده، تاکنون جذب شدند.

وی در ارتباط با بیمارستان‌‌های سقز، بانه و دهگلان بیان کرد: وزارت مسکن و راه وشهرسازی وعده دادند این بیمارستان ها را تا سال ۹۵ به ما تحویل دهند و وزارت بهداشت هم متعهد اتمام تجهیز این بیمارستان‌ها را تا سال ۹۶ شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم گفت: براساس طرح تحول نظام سلامت ۶۴ مرکز بهداشتی درمانی موجود دراستان باید تبدیل به مراکز سلامت جامعه شوند که خوشبختانه این مهم در کردستان محقق شده است.

فرزام بیدارپور ادامه داد: ۳۴ پایگاه سلامت هم در مناطق حاشیه شهرها و همچنین شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت در سطح استان راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: استقرار نیرو و آموزش‌ آنها یکی از مهمترین بخش‌ها و قسمت‌های طرح تحول نظام سلامت است که این مهم نیز انجام شده است.

بکارگیری ۳ دستگاه موتورلانس برای اولین بار در کردستان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این نشست گفت: با پیگیری‌‌های دانشگاه بیمارستان سروآباد امسال به صورت رسمی به بهره‌برداری می‌رسد و در حال حاضر پنج پزشک متخصص در این بیمارستان مشغول به خدمت رسانی شدند.

هومن قصری با بیان اینکه امسال بیش از ۸۰ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف در سطح استان جذب شدند، اظهارداشت: ناوگان آمبولانس پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی استان هم امسال نوسازی شدند و ۱۷ دستگاه به این ناوگان افزوده شد.

وی عنوان کرد: ۹ آمبولانس دیگر هم تا پایان امسال به ناوگان آمبولانس پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی استان اضافه خواهد شد.

وی از بکارگیری سه دستگاه موتورلانس چهارچرخ که مربوط به امداد کوهستنان هستند برای اولین بار درکردستان خبرداد و افزود: دو دستگاه موتورلانس دو چرخ که ویژه مواقعی است که به دلیل وجود ترافیک و یا در کوچه‌های باریکی که امکان تردد آمبولانس وجودندارد، خریداری شده و در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری می‌رسند.