کلیه آثار کانون اندیشه جوان با تخفیف عرضه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر، کتاب‌های «انقلاب اسلامی چرا»، «نقد قال؛ پاسخ انتقادی به نامه كديور»، «تافته جدابافته؛ نقد باورهای جريان سلفی وهابی» «پایه‌های فکری جنگ نرم» و «بهشتی در زمین» با تخفیف ۳۰ درصد و بقيه محصولات کانون اندیشه جوان با تخفیف ۱۵ درصد در نمایشگاه دائمی آثار کانون عرضه می‌شود.

این اقدام با هدف تبیین و گسترش فرهنگ کتابخوانی انجام می پذيرد و از تاريخ ۱۲ تا ۲۱ بهمن داير است.

کانون اندیشه جوان با بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب با موضوعاتی از رشته‌های مختلف چون اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، ادبیات، علوم اجتماعی، علوم سياسی، فقه و حقوق، فلسفه و عرفان فعالیت می‌کند.

علاقه‌مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد آثار كانون انديشه جوان می توانند با شماره ۸۸۹۷۰۸۴۰ تماس بگیرند.