  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

کلیه آثار کانون اندیشه جوان با تخفیف عرضه می شوند

کلیه آثار کانون اندیشه جوان با تخفیف عرضه می شوند

کلیه آثار کانون اندیشه جوان به مناسبت دهه مبارک فجر، با تخفیف ۱۵ درصدی عرضه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر، کتاب‌های «انقلاب اسلامی چرا»، «نقد قال؛ پاسخ انتقادی به نامه كديور»، «تافته جدابافته؛ نقد باورهای جريان سلفی وهابی» «پایه‌های فکری جنگ نرم» و «بهشتی در زمین» با تخفیف ۳۰ درصد و بقيه محصولات کانون اندیشه جوان با تخفیف ۱۵ درصد در نمایشگاه دائمی آثار کانون عرضه می‌شود.

این اقدام با هدف تبیین و گسترش فرهنگ کتابخوانی انجام می پذيرد و از تاريخ ۱۲ تا ۲۱ بهمن داير است.

کانون اندیشه جوان با بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب با موضوعاتی از رشته‌های مختلف چون اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، ادبیات، علوم اجتماعی، علوم سياسی، فقه و حقوق، فلسفه و عرفان  فعالیت می‌کند.

علاقه‌مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد آثار كانون انديشه جوان می توانند با شماره ۸۸۹۷۰۸۴۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 3039301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها