همه نهادهای قانونی کشور باید پاسخگوی مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین مرعشی پیش از ظهر دوشنبه در همایش «نهاد انتخابات؛ ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی» که در تالار دکتر قربان‌نیا دانشگاه مفید قم برگزار شد، اظهار داشت: موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از پدیده‌های اصیل، مهم و تأثیرگذار کشور است.

وی با بیان اینکه در کشور ما اصل نظام نیز به رأی گذاشته شده و در هیچ انقلابی این‌گونه نبوده است، گفت: ریشه این موضوع به امام راحل بر می‌گردد که ایشان اعتقاد راسخ و اعتماد به تشخیص مردم داشتند و می‌گفتند «با به صحنه آوردن مردم می‌توان مشکلات را حل کرد».

این عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه امام راحل به نقش مردم بسیار اهمیت می‌دادند، افزود: همه نهادهای قانونی کشور نیز از مردم ریشه می‌گیرند و لذا باید پاسخگوی مردم باشند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید کشور در مسیر تکامل قرار گرفت

وی تصریح کرد: در انتخابات باشکوه سال ۹۲ مردم به دولت تدبیر و امید رأی دادند که با روی کار آمدن این دولت کشور از مسیر سابق جدا و در مسیر تکاملی خود قرار بگیرد.

مرعشی ادامه داد: دولت طی دو سال و نیم اخیر موفق شد پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مشکلات تاریخ انقلاب اسلامی ایران را حل کند و با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها کشور وارد مرحله تازه‌ای شد و با ورود به مسیر تکاملی درصدد حل مشکلات واقعی مردم است.

وی با بیان اینکه سلامت نظام زمانی تضمین می‌شود که کفایت آن نیز مورد توجه قرار بگیرد، گفت: سلامت نظام و کفایت آن هر دو باید مورد توجه قرار بگیرد و متأسفانه در سال‌های گذشته بی‌توجهی به امر کفایت نظام در نهادهای مهمی چون مجلس شورای اسلامی گرفتاری‌هایی را ایجاد کرده است.

مرعشی با اشاره به برخی فسادهای رخ داده در نظام اداری کشور، عنوان کرد: اصول‌گرایان که دوستان خوب ما هستند باید بیایند و این‌ها را برای ملت توضیح دهند.

وی ادامه داد: ۱۲ سال حاکمیت مطلق در مهم‌ترین نهاد تأثیرگذار کشور چه ثمراتی برای مردم و نظام داشته است و چه اتفاق مهمی در این ۱۲ سال از مجلس هفتم تا انتهای مجلس نهم که جمعی و جناحی بر مملکت حاکم بودند افتاده است که در انتهایش هم پرونده‌هایی چون بابک زنجانی، خاوری و ده‌ها پرونده دیگر نمایان شد و درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری نفت به ناکجا آباد رفت.

مرعشی با بیان اینکه مردم باید این‌گونه مسائل را سئوال کنند و کسانی هم که به مجلس می‌روند باید پاسخ‌گو باشند، افزود: مردم تنها در انتخابات نیست که باید در صحنه بیایند بلکه در هنگام پاسخگویی هم باید مردم، مطبوعات و رسانه‌ها در صحنه باشند و این در صحنه بودن هم باید با رعایت مسائل کلی نظام، امنیت و حفظ عزت رهبری و نظام باشد.

صاحبان قدرت در اوج قدرت باید خویشتن داری کنند

وی با اشاره به اینکه استعدادهای ملی کشور در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی پرورش پیدا نکرده و ظرفیت‌هایمان کم است، گفت: لازم است صاحبان قدرت در اوج قدرت بتوانند خویشتن داری کنند و منتقدان خود را سرکوب نکنند، آیا همه کسانی که به قدرت می‌رسند می‌توانند این قدرت را مهار کنند؟

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان واقع‌بینانه رفتار می‌کنند و در تلاش‌ هستند تا بهبودی ایجاد کنند، تصریح کرد: موضع شورای نگهبان را موضع نظام تلقی نکرده و در هر شرایطی به سیاست ورزی خود ادامه خواهیم داد، یک نقطه بهبودی در سال ۹۲ ترسیم کردیم و در سال ۹۴ نیز باید نقطه دیگری ایجاد تا خط بهبودی را ترسیم کنیم.

وی ابراز داشت: جفای به کشور است که فسادهای چند ده میلیاردی دوره ۸ ساله گذشته را بخواهیم با مهم کردن تخلفات احتمالی در دولت‌های ما قبلش سبک بشماریم، اینکه پول نفت را می‌برند فساد نیست چپاول است.

مرعشی با بیان اینکه سیاست کاملاً پویا و نسبی است، گفت: اگر در انتخابات ۹۲ آقای جلیلی انتخاب می‌شد وضع به‌گونه‌ای دیگر بود و امروز آثار انتخاب آقای روحانی ظاهر شده است که لغو ۶ قطعنامه شورای امنیت نمونه‌ای از آن است و متأسفانه رسانه ملی ما امکان نمی‌دهد تا کارشناسان این واقعه بزرگ را برای مردم روشن کنند.