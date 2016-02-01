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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۵

پنجمین دوره مسابقات شطرنج نابینایان کشور در لرستان به پایان رسید

پنجمین دوره مسابقات شطرنج نابینایان کشور در لرستان به پایان رسید

خرم آباد - پنجمین دوره مسابقات شطرنج آزاد نابینایان و کم بینایان قهرمانی کشور در لرستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امیری رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان شهرستان خرم آباد ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنجمین دوره مسابقات شطرنج آزاد قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه با حضور شش تیم به میزبانی خرم آباد آغاز شد.

وی با بیان اینکه میثم مرادیان از تیم استان گیلان مدال طلای مسابقات را به خود اختصاص داد، عنوان کرد: محمدرضا علیزاده و ایمان تحویلی رفتار هردو از تهران مدال های نقره و برنز مسابقات را کسب کردند.

رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان شهرستان خرم آباد ادامه داد: همچنین مهدی رومی فر از اصفهان، علی جعفروند از تهران و امیر ربی از اصفهان به ترتیب مقام های چهارم تا ششم مسابقات را به خود اختصاص دادند.

بنا بر این گزارش در این مراسم کاپ اخلاق این مسابقات به عباس بهرامی تجره از لرستان اختصاص یافت.

کد مطلب 3039305

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