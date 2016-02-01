خط اعتباری ۲۰ میلیون یورویی برای صادرات به روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه ۲۰ میلیون یورو خط اعتباری برای پرداخت به صادرکنندگان کالا به روسیه تامین شده است، گفت: در حال حاضر شرکت های روسی علاقمند به واردات کالا به ویژه محصولات غذایی از ایران هستند و یکی از کارهای ضروری در این زمینه تسهیل در روابط بانکی با روسیه بود که محقق شد. هیچ مشکلی برای گشایش خط اعتباری (ال سی) نزد بانک های روسیه وجود ندارد و با دو بانک روسیه برای گشایش ال. سی ارتباط برقرار کرده ایم.

وی، مانده تسهیلات بانک تا پایان دی ماه امسال را ۱۰۶ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۰ درصدی نسبت به ابتدای سال ذکر کرد و افزود: مجموع تسهیلات پرداخت شده تا پایان دی ماه امسال ۴۰ هزار و ۶۸۷ میلیارد ریال است و این رقم نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته۷ درصد رشد داشته است.

به گفته صالح آبادی، از مجموعه تسهیلات پرداخت شده ۷۰ درصد برای سرمایه در گردش و ۳۰ درصد در ارتباط با تسهیلات طرح ها بوده که این تسهیلات ۲۰ درصد به صورت ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی بوده است. تسهیلاتی که به صورت ریالی پرداخت می شود به صورت ریالی بازپرداخت می گردد و بخشی که به صورت ارزی پرداخت می شود نیز به صورت ارزی بازپرداخت می گردد.

وی اضافه کرد: درست است که طی سالهای اخیر نرخ ارز سه برابر شده و نرخ آن از ۱۲۲۶ تومان به بیش از ۳ هزار تومان رسیده است اما درآمدهای شرکت های صادرکننده نیز به صورت ارزی است نه ریالی. همچنین نرخ تسویه تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی نیز به نرخ روز گشایش است.

صالح آبادی، رقم معوقات بانکی بانک توسعه صادرات را ۱۶ درصد اعلام کرد و با بیان اینکه هیچگاه حساب بانک نزد بانک مرکزی قرمز نبوده است، افزود: از ابتدای امسال تا پایان دیماه ۲.۵ میلیارد دلار ال سی توسط بانک توسعه صادرات گشایش یافته و این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی درباره روابط بانکی ایران و ترکمنستان گفت: ما سالیانه دو تا سه میلیارد دلار گاز از ترکمنستان وارد می کنیم که باید بابت آن پول پرداخت کنیم. در این زمینه مذاکراتی با وزارت نفت انجام شده است که اگر شرکت های ایرانی بخواهند کالا یا خدمات فنی و مهندسی به ترکمنستان صادر کنند بتوانند از پول دولت ترکمنستان که نزد وزارت نفت است بهره مند شوند. عصر امروز تفاهم نامه ای با وزارت نفت در این زمینه امضا خواهد شد.

وی در مورد روابط بانکی ایران و ارمنستان گفت: در سال جاری قرارداد احداث خط سه انتقال برق به مبلغ ۸۳ میلیون یورو امضا شد و دولت ارمنستان متعهد به بازپرداخت آن، بعد از اتمام پروژه است. عملیات اجرایی این طرح شروع شده و قرار است در مدت ۲۴ ماه به اتمام برسد.

صالح آبادی گفت: بانک ملت ایران یک شعبه بانک در ارمنستان به عنوان بانک ملت ارمنستان دارد که ۱۰۰ درصد سهام آن بانک متعلق به بانک ملت است. ما یک خط اعتباری ۱۰ میلیون یورویی به بانک ملت ارمنستان می دهیم تا صادرکنندگان ایرانی کالاهایشان را به ارمنستان صادر و پولشان را از ما دریافت کنند. قرارداد بین دو بانک در شنبه آینده منعقد می شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرکت های پیمانکار ایرانی پروژه های متعددی در عراق دارند. براساس مصوبه دولت مقرر شده است بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات سرمایه گذاری ارزی کند و ما این مبلغ را در قالب تسهیلات به سرمایه گذاران پرداخت کنیم. این فرآیند آغاز شده و قرار است به تدریج جذب پروژه ها شود.

وی همچنین به قرارداد بانک توسعه صادرات با صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: ما در سه قالب با صندوق توسعه ملی همکاری داریم؛ نخست قراردادهای سپرده گذاری ریالی که در این زمینه امسال یک هزار میلیارد ریال تخصیص پیدا کرده است. علاوه بر این امسال در حوزه سپرده گذاری ارزی صد میلیون یورو سپرده گذاری انجام شده و قرارداد هشت میلیون دلار سپرده گذاری ارزی برای پروژه های نفت و گاز به امضا رسیده که پرداخت آن هنوز انجام نشده است.

وی در مورد یارانه سود و یا تخصیص یارانه ای که برای مبادلات تجاری اختصاص داده می شود نیز گفت: در این زمینه دو هزار میلیارد ریال تخصیص پیدا خواهد کرد که موافقتنامه آن انجام شده است و امیدواریم تا پایان سال این رقم تخصیص پیدا کند.

صالح‌آبادی همچنین با اشاره به حضور در هیأت ایرانی همراه رئیس جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه و دستاوردهای این سفر برای نظام بانکی توضیح داد: در این سفر با چندین بانک‌ ایتالیایی و فرانسوی مذاکرات اولیه انجام شد و سپس قرار شد صورت‌های مالی ۳ سال اخیر را به زبان انگلیسی ارائه دهیم و به مرحله امضای قرارداد برسیم.

وی درباره اتصال به سوئیفت توضیح داد: تاریخ دقیق اتصال به سوئیفت توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود زیرا همه ۹ بانک مدارک و مستندات خود را به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و بانک مرکزی یکباره همه را ارسال کرده است. طبق اطلاعی که صبح امروز دریافت شده به لحاظ فنی سوئیفت دیشب وصل شده است اما اینکه نمی‌توانیم از طریق سوئیفت پیغام بدهیم مسئله‌ای نیست زیرا سوئیفت از طریق سایر بانک‌ها برقرار است.