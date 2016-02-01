۱۷ هزار متقاضی از نعمت برق در مازندران بهره مند می شوند

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری ۹۷ پروژه برق‌رسانی با مبلغ ۸۸ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها بیش از ۵۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف احداث و ۸۲ دستگاه ترانسفورماتور نصب شد و ۱۶۱ روستا از نعمت آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود: این پروژه‌ها شامل تأمین برق مسکن مهر، رینگ خطوط، احداث و توسعه و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های فرسوده روستایی و شهری است.

شهابی یادآور شد: از ۹۷ پروژه‌ای که در دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد ۱۸ پروژه در بابل، ۱۳ پروژه در بابلسر، ۱۶ پروژه در نکا، قائم‌شهر و سوادکوه هرکدام پنج پروژه، آمل و جویبار نیز هرکدام ۹ پروژه و ۶ پروژه در شهرستان سیمرغ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی پرداخت به‌موقع و غیرحضوری صورتحساب‌های برق مصرفی را مورد تأکید قرارداد و گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، درآمد حاصل از فروش انرژی برق به‌عنوان یکی از حامل‌های مهم انرژی از منابع تأمین پرداخت یارانه‌ها محسوب می‌شود و شرکت‌های توزیع برق به نمایندگی وزارت نیرو در وهله اول موظف به وصول بهای برق و انتقال وجوه حاصل از آن به خزانه است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود: علاوه بر این شرکت‌های توزیع از همین محل می‌بایست هزینه‌های اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌ها، پرداخت دیون پیمانکاران، حقوق و دستمزد پرسنل، بیمه و مالیات و ... را تأمین کند، بنابراین هدف این شرکت از پیگیری وصول مطالبات در ابتدا فراهم کردن نقدینگی دولت برای پرداخت یارانه‌ها و سپس تأمین هزینه‌های مرتبط با خدمت‌رسانی به مشترکین برق است و اگر شرایط لازم برای این اهداف مخصوصا تأمین یارانه فراهم نشود قطعا دولت در قبال تعهدات خود دچار چالش شدید می‌شود و در حال حاضر هم به اذعان مقامات عالی کشور بزرگ‌ترین دغدغه دولت در موعد مقرر یارانه‌ها است.

شهابی ماههای پایانی سال از پر دغدغه ترین ماه‌ها در ضرورت وصول مطالبات دانست و تصریح کرد: در ماههای منتهی به پایان سال این شرکت با پرداخت‌های مضاعف حقوق وعیدی، فشار پیمانکاران و طلبکاران فروشنده لوازم و تجهیزات برقی به همان نسبت با فشار بیشتر مقامات بالادستی برای تأمین نقدینگی یارانه‌ها نیز مواجه است، ازاین‌رو سازمان‌ها و نهادها، مؤسسات و مقامات و مسئولین استان و مردم مازندران بافرهنگ اصیل و غنی خویش لازم است با همدلی و همراهی در پرداخت معوقه‌ها اقدام تا دولت محترم در قبال تعهدات خود با چالش جدی مواجه نشود و با سربلندی بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم همت گماریم.