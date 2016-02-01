استکبار، ستون خیمه انقلاب و امامت امت مسلمان را نشانه رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات رزمندگان اسلام به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به مردم و دوستداران انقلاب اسلامی ایران تبریک گفت. در ادامه این بیانیه امده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«والفجر و لیال عشر...»

دهه فجر انقلاب اسلامی؛ یادآور خاطره ها و حماسه های ملت عظیم الشان ایران به رهبری حضرت امام خمینی قدس سره الشریف است. حماسه هایی که یوم الله ۲۲بهمن در سال ۱۳۵۷ را در پی داشت و در این روز خدایی، حکومت ۲۵۰۰ ساله طاغوت فرو ریخت و حکومت الله جایگزینش شد. پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷،بدون شک یک معجزه الهی و انفجار نور بود که به دست مردی الهی و با تکیه بر ایمان مردم، تمامی معادلات دنیای مادی را برهم زد. انقلاب اسلامی، قیام ملت ایران در راه خدا بود؛ قیامی که جز با نصرت الهی به نتیجه رسیدن و پیروزی آن ممکن نبود.

با انقلاب اسلامی ایران، اسلام تجدید حیات نمود و چشم امید تمامی مسلمانان،مظلومان و مستضعفان جهان را به خود خیره ساخت. در پرتو انقلاب اسلامی، ملت ایران به استقلال کامل سیاسی دست یافت و از عزت ملی برخوردار گشت. انقلاب اسلامی به دوران سیه روزی، سرخوردگی تاریخی و تحت سلطه اجانب بودن ملت ایران پایان داد و طعم آزادی واقعی را به او چشانید. به برکت انقلاب اسلامی، ملت ایران در پرتو ایمان به خداوند به خودباوری و اعتماد به نفسی حیرت انگیز دست یافت که در پرتو آن توانست؛ توطئه های بزرگ و فتنه های عظیم علیه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را،یکی پس از دیگری با شکست مواجه سازد. هیات رزمندگان اسلام ضمن تجدید میثاق با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی و خلف صالح آن عزیز سفر کرده، فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به دوستداران، معتقدان و وفاداران این حرکت پر خروش الهی تبریک و تهنیت گفته، توجه امت حزب الله و شهید پرور ایران را به موارد زیر جلب می نماید:

۱ـ تجربه ۳۷ ساله ملت ایران در مواجهه با توطئه های نظام سلطه و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از جنگ سخت هشت ساله گرفته تا جنگ نرم و فتنه ۸۸،نشان می دهد که رویارویی جبهه باطل به سردمداری مستکبران عالم بر ضد ملت خدا محور و نظام ولایی ایران پایان ندارد. براساس این تجربه تاریخی، باید برای صیانت از انقلاب و نظام اسلامی، هوشمندانه و با بصیرت در تمامی صحنه های دفاع از استقلال و عزت ملی حضوری فعال داشت.و برای قرار گرفتن ملت ایران بر قله های عزت و افتخار تلاش کرد.

۲ـ دشمنان به تجربه آموخته اند که برای فرو ریختن مردم ایران و باز داشتن ایشان از حرکت، باید موقعیت ولایت فقیه را در جامعه متزلزل و تضعیف نمایند. طراحی کودتای مخملی و ایجاد فتنه ۸۸ با سرمایه گذاری بیست ساله دشمنان برای این نقشه شیطانی، نشان می دهد که استکبار جهانی چگونه ستون خیمه انقلاب و امامت امت مسلمان را نشانه رفته است. بنابراین، هوشمندانه باید با توطئه ها و نقشه های خطرناک و پیچیده ای که هدفی جز مخدوش کردن جایگاه، موقعیت و اعتبار ولایت فقیه و شخص ولی فقیه در جامعه ندارد، مقابله نمود و به تقویت این جایگاه همت گماشت.

۳ـ دشمنان خارجی،جریان ضد انقلاب و منحرفان داخلی، تلاش می کنند تا با تحلیل های غلط، دستاورد های انقلاب را ناچیز و کم ارزش جلوه دهند،د که این ناشی از عصبانیت جبهه استکبار و جریانهای ضد انقلاب نسبت به موفقیت های نظام جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی در پرتو پیشرفت های داخلی و با شکل دهی به دو پدیده مبارک مقاومت اسلامی در منطقه و بیداری اسلامی در جهان اسلام، به قدرت راهبردی در منطقه تبدیل شده است که این قدرت، آینده ای درخشان را نوید می دهد. بازداشت ۱۰ تفنگدار آمریکایی در خلیج فارس از سوی دریا دلان پاسدار، نشان از یک ظهور و یک سقوط دارد. قدرت آمریکا در منطقه سقوط کرده و به غروب خود نزدیک شده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت جدید ظهور نموده است. تمام هدف جبهه غربی عربی عبری از به راه انداختن جریان های تکفیری و فشار بر جمهوری اسلامی، جلوگیری از تثبیت این موقعیت ممتاز منطقه ای ایران است. موقعیتی که در صورت تثبیت؛ اولا جمهوری اسلامی را به یک قدرت بین المللی تبدیل می کند، ثانیا جمهوری اسلامی با متحدان خود، گام های بلند را برای تمدن سازی اسلامی بر می دارد. بنابراین باید با تداوم ایستادگی و پیشبرد سیاست های منطقه ای نظام جمهوری اسلامی، به اهداف مهم انقلاب اسلامی دست یافت.

۴ـ انتخابات پیش روی ملت ایران در هفتم اسفند ماه، فرصت مهمی برای مردم انقلابی جهت تثبیت ارزش ها و سرعت بخشیدن به حرکت انقلاب اسلامی به سمت آرمان ها و اهداف است. فتنه ۸۸ که در بستر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با نقشه دشمنان خارجی و قدرت طلبان منفعت طلب داخلی پدید آمد نشان می دهد که دشمنان از این پس برای هر یک از انتخابات ملت ایران نقشه ها در سر دارند. دشمنان قصد آن دارند تا با استفاده از انتخابات پیش روی که شکل دهنده به مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خواهد بود،پروژه نفوذ خود را به پیش برند. خنثی سازی این توطئه دشمنان و جریان های منحرف داخلی، هوشمندی بیش از گذشته را طلب می کند. لذا مردم بصیر و هوشمند ایران اسلامی باید تلاش کنند با انتخاب افراد انقلابی ، مؤمن و ولایت محور مجلسی ضداستکباری ، کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی به وجود آورند.

۵ـ راهپیمایی ۲۲بهمن،مهم ترین شاخص برای سنجش میزان وفاداری ملت ایران به آرمان های انقلاب اسلامی است. بر همین اساس تمامی رسانه های خبری جهان ،تمامی تحلیل گران مسائل انقلاب و ایران در جهان و تمامی دوستان و دشمنان این انقلاب بزرگ الهی در جهان، به راهپیمایی ۲۲بهمن ملت ایران چشم دوخته اند. بدون تردید ملت ایران در ۲۲بهمن سال ۱۳۹۴و با گذشت ۳۷سال از زمان پیروزی انقلاب اسلامی،بار دیگر با خلق حماسه ای بزرگ در تمامی شهر های کشور،وفاداری عمیق و پیوند ناگسستنی خود با آرمان های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.