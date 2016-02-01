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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۲

از ۱۲ تا ۲۱ بهمن برپا می شود؛

نمايشگاه كتاب کانون اندیشه جوان در دانشگاه علامه طباطبایی

نمايشگاه كتاب کانون اندیشه جوان در دانشگاه علامه طباطبایی

نمايشگاه كتاب دفتر تبليغ و توزيع‌ آثار كانون انديشه جوان در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برپا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تبليغ و توزيع‌ آثار كانون انديشه جوان به مناسبت دهه مبارک فجر اقدام به برگزاری نمايشگاه كتاب می نمايد. اين نمايشگاه از ۱۲ تا ۲۱ بهمن با مشاركت معاونت فرهنگی دانشگاه داير است. كليۀ محصولات كانون انديشه جوان در اين نمايشگاه با تخفيف ۲۰% عرضه می گردد.

دفتر توزيع و تبليغ آثار كانون اندیشه جوان با بیش از ۱۰۰ عنوان كتاب در اين نمايشگاه شركت كرده است كه اهم موضوعات آن در حوزه اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، علوم اجتماعی و علوم سياسی است.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانند با شماره ۸۸۹۷۰۸۴۰ تماس بگیرند.

 

کد مطلب 3039310

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