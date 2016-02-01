لزوم وحدت سلایق بامحوریت امام/ دو وظیفه مهم برای انتخابات پیش رو

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان شب گذشته در مراسمی که هر ساله از سوی خميني‌هاي مقيم تهران در شب دوازدهم بهمن و در آستانه دهه مبارک فجر برگزار می‌شود، اظهار کرد: يكي از خطراتي كه كشورمان را در حال حاضر تهديد مي‌كند، چند دستگي‌ها و كدورت‌ها و صرف كردن انرژي‌ها براي خنثي كردن يكديگر است.

وی افزود: امروز ممکن است در جامعه راجع به هر موضوعي اختلاف‌نظرهایی باشد، اما راجع به امام هيچ اختلاف نظري وجود ندارد. پس باید بيش از گذشته به دنبال نهادينه كردن محوریت راه امام(ره) برای وحدت همه نيروهاي موجود در كشور باشیم تا همه با هر سليقه‌اي كه دارند به وحدت و هم‌فزایی برسند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: زمانی می‌توانیم نام و یاد امام(ره) را زنده نگاه داریم که در مقابل بداخلاقی‌ها، خوش‌اخلاقی کرده و دل‌ها را به هم نزدیک کنیم؛ چاره امروز کشور ما هم همین است.

اسماعیلی در بخش دیگر سخنانش درباره نعمت ولايت، گفت: درست است كه براي رسيدن به پيشرفته‌ترين علوم هسته‌اي و رسيدن به اين نقطه كه بزرگترين قدرت‌هاي دنيا مجبور به ماه‌ها مذاكره و چانه‌زني با ما شوند، اراده ملی و همت دانشمندان كارساز بوده است؛ اما اين همت و اراده قبل از ظهور امام هم وجود داشته است پس چرا ما به اينجا نرسيده بوديم!؟ چون زير سايه ولايت و رهبری کسی مانند امام نبوديم.

استاد دانشگاه تهران به پایداری نور در راه امام (ره) اشاره کرد و افزود: علم، معرفت، حكمت و فقاهت امام (ره)، هنوز هم در سراسر جهان نورافشاني مي‌كند و از خدا مي‌خواهيم كه اين نور هيچ‌گاه کم فروغ نشود.

وی در پایان ضمن برشمردن دو وظیفه مهم براي انتخابات ٧ اسفند ماه، تاکید کرد: مشاركت هرچه بیشتر در انتخابات و رأی به افراد متدين‌تر، آشناتر به وضع جامعه و آماده‌تر برای كار، دو وظیفه مهم برای انتخابات پیش روست.