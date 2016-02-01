رسول صفریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال ۷۸ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۹۰۸ کیلوگرم کالا از گمرکات استان صادر شده است، اضافه کرد: ارزش کل صادرات ۶۵ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۷۰۱ دلار است.

وی افزود: سیب‌زمینی، مصنوعات پلاستیکی، پروپیلن، کالاهای صنعتی، انواع بیسکوییت و نان شیرینی، تخم مرغ، لاستیک، پاک کننده بهداشتی، نوشابه و آب معدنی و البسه ۱۰ کالای اول صادراتی استان به لحاظ ارزش است.

مدیرکل گمرکات استان با اشاره به سهم قابل توجه صادرات سیب‌زمینی در کل صادرات استان، متذکر شد: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات سیب‌زمینی استان بالغ بر ۲۴ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۴۳۴ دلار است.

به گفته صفریان سیب‌زمینی در صدر محصولات کشاورزی صادراتی است و پس از آن محصولاتی از جمله تره بار و سبزی جات با یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۴۳۵ دلار، پیاز با یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۲۴ دلار و انگور و انواع آن با ۴۳۹ هزار و ۱۴۶ دلار مشاهده می شود.

وی به صادرات هشت میلیون و ۳۱۰ هزار دلاری هندوانه اشاره کرد و گفت: در بخش میوه های تازه نیز ما امسال ۳۴۸ هزار و ۹۱ دلار صادرات داشتیم.

مدیرکل گمرکات استان در خصوص وضعیت صادرات گوجه فرنگی که تولید گلخانه ای آن رو به افزایش است، ادامه داد: امسال ۱۸۷ هزار و ۲۷۶ دلار از این محصول صادر شده است.

صفریان به صادرات ۴۰ هزار و ۴۳۰ دلاری سیر تازه و خشک و صادرات ۴۰ هزار دلاری خرما اشاره کرد و در خصوص محصولات دامی افزود: امسال یک میلوین و ۸۱۳ هزار و ۹۳۶ دلار صادرات تخم مرغ از گمرکات استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: علاوه بر این ۸۶۰ هزار و ۶۸۹ دلار صادرات عسل و دو هزار و ۴۵۰ دلار صادرات ماهی تازه انجام شده است.