یونس خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال سى و هفتمین بهار انقلاب اسلامى را در حالى جشن مى‌گیریم که این بهار مقارن شده است با بزرگترین دستاورد دولت تدبیر و امید که همان فرجام مطلوب برجام است.

وی ادامه داد: انشالله حلاوت این پیروزى در آینده نزدیک به برکت خون شهدا و امام شهدا و در سایه تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبرى، کام ملت بزرگوار ایران را شیرین خواهد کرد و بى شک خانواده بزرگ تامین اجتماعى نیز از ثمرات این پیروزى بهره مند خواهند شد.

برنامه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: به همین مناسبت این اداره کل برنامه‌های ویژه‌ای خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به حضور کارکنان تامین اجتماعی استان در گلزار شهدای بهشت صادق و تجدید میثاق با شهدا، دیدار با خانواده جانباز غلامحسین ناطور، برگزاری مسابقات فوتسال بین ادارات به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر اشاره کرد.

خسروانی افزود: برگزاری همایش تجلیل از همکاران فعال درعرصه نماز، مسابقات فوتسال بین ادارات تامین اجتماعی، دیدار با مقامات استانی، صعود بانوان همکاران استان به کوه‌های جاشک، پیاده‌روی خانوادگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی و حضور کارکنان اداره کل تامین اجتماعی و شعب بوشهر در نماز جمعه از جمله سایر برنامه ها هستند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ شان بازنشستگان اظهار داشت: همایش تجلیل از بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان نمونه، برگزاری مسابقه شطرنج ویژه فرزندان همکار، دیدار با مقامات استانی، برگزاری مسابقات دارت ویژه بانوان و آقایان همکار، همایش تجلیل از کارفرمایان نمونه استان، تجلیل از برگزیدگان هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان، برگزاری جنگ شادی ویژه خانواده همکاران سازمان تامین اجتماعی و برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان فراخوان جشنواره رسانه و تامین اجتماعی و تقدیر از اهالی رسانه نیز سایر برنامه های این اداره کل در ایام الله دهه فجر امسال خواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای حضور کارکنان تامین اجتماعی استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تاکید کرد: کارکنان این اداره کل در اولین ساعات راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، همراه و همپای سایر مردم حضور پررنگ و پرشور خواهند داشت.

تجديد ميثاق كاركنان اداره كل تامين اجتماعى استان بوشهر با شهدا

یونس خسروانی گفت: در راستای برنامه‌های ذکر شده، صبح امروز و همزمان با سالگرد ورود تاريخى امام خمينى (ره) به خاك ميهن، كاركنان تامين اجتماعى استان بوشهر با حضور در گلزار شهداى بهشت صادق با آرمان‌هاى شهدا و امام شهدا تجديدعهد كردند.

وی افزود: در اين مراسم كه مجموعه كاركنان بيمه اى و درمانى استان حضور داشتند، با اهداى گل بر تربت پاك شهدا بخصوص شهداى پيروزى انقلاب اسلامى، ياد آنها را گرامى داشتند.