جهش ۱۷۹۴ واحدی شاخص بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز (دوشنبه) بازار سرمایه با یک هزار و ۷۹۴ واحد رشد به ارتفاع ۷۲ هزار و ۹۱۳ واحد رسید.

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد یک‌هزار و۹۸۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۴۵ هزار و۶۵۱ میلیارد ریال در۱۱۶ هزار نوبت دادوستد شد.

همه شاخص‌های بورسی امروز مثبت بودند به نحوی که شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) ۶۸۸ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۲۲۸ واحد، شاخص قیمت (هم وزن) ۱۹۲ واحد، شاخص آزاد شناور دو هزار و ۱۴۴ واحد، شاخص بازار اول هزار و ۲۴۷ واحد و شاخص بازار دوم سه هزار و ۹۷۰ واحد رشد کرد.