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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

جهش ۱۷۹۴ واحدی شاخص بورس

جهش ۱۷۹۴ واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با ۱۷۹۴ واحد افزایش به کانال ۷۳ هزار واحد نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز (دوشنبه) بازار سرمایه با یک هزار و ۷۹۴ واحد رشد به ارتفاع ۷۲ هزار و ۹۱۳ واحد رسید.

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد یک‌هزار و۹۸۷  میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۴۵ هزار و۶۵۱ میلیارد ریال در۱۱۶ هزار نوبت دادوستد شد.

همه شاخص‌های بورسی امروز مثبت بودند به نحوی که شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) ۶۸۸ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۲۲۸ واحد، شاخص قیمت (هم وزن) ۱۹۲ واحد، شاخص آزاد شناور دو هزار و ۱۴۴ واحد، شاخص بازار اول هزار و ۲۴۷ واحد و شاخص بازار دوم سه هزار و ۹۷۰ واحد رشد کرد.

 

کد مطلب 3039327

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