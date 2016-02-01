ترکیب دو تیم گسترش فولاد تبریز و صبای قم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز ترکیب اصلی دیدار تیمش مقابل صبای قم را به این شرح مشخص کرده که داود نوشی صوفیانی درون دروازه قرار می گیرد و محمد نصرتی، لئوناردو پیمنتا، امید نظامی پور، مگنو باتیستا، محمد ابراهیمی، سید مهدی سیدصالحی، سید محسن حسینی، امین درویشی، مصطفی اکرامی و داریوش شجاعیان سایر نفرات تیم تبریزی در این دیدار هستند.

علی دایی سرمربی تیم صبا نیز برای این دیدار از ترکیب حامد لک، خوزه ماچادو، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین صادقی، محمد قاضی، محمد آرام طبع، محمد اوسانی، فرشید باقری، جهانبخش طاهر، اکبر صادقی و پیام صادقیان در تیمش استفاده می کند.

لازم به ذکر است که دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و صبای قم از هفته هجدهم لیگ برتر، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد برگزار می شود.