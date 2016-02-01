اضافه شدن ۱۲ پایگاه اورژانس به مناسبت دهه فجر در استان اصفهان

غفور راستین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصفهان با ۱۱۳ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی که ۵۶ پایگاه به صورت شهری و ۵۶ پایگاه به صورت جادهای و یک پایگاه اورژانس هوایی با بیش از ۷۰۰ تکنسین فوریتهای پزشکی در طول شبانه روز به شهروندان امدادرسانی میکند.
وی بیان داشت: در ایام الله دهه فجر، ۱۲ پایگاه اورژانس دیگر نیز به مجموعه فوریت های پزشکی اضافه میشود.
مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: ۱۲پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی در شهرستانهای اصفهان، مبارکه، دهاقان، نجف آباد، فریدونشهر، فریدن و سمیرم با حضور بیش از ۷۰ نفر از تکنسینهای فوریتهای پزشکی و تجهیزات تخصصی در پایگاهها افتتاح میشود.
وی اعلام کرد: پایگاه ملک شهر، رهنان و تودشک و پایگاههای دوم امین و شهر بهارستان در شهرستان اصفهان، پایگاه زیباشهر در شهرستان مبارکه، پایگاه گلشن در شهرستان دهاقان به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود.
راستین تاکید کرد: پایگاه جوزدان در شهرستان نجف آباد، پایگاه اسلام آباد در شهرستان فریدونشهر، پایگاه دامنه در شهرستان فریدن و پایگاههای حنا و بیده در شهرستان سمیرم در این ایام شروع به فعالیت و امدادرسانی کرده است.
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