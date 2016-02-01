به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهاروند پیش از ظهر دوشنبه همزمان با سالروز ورود امام خمینی(ره) به ایران و برگزاری مراسم طنین انداز شدن زنگ انقلاب در مدارس ساوه اظهار داشت: ۱۲بهمن یادآور حماسه های ملتی است که از ظلم و ستم به ستوه آمده بود و در این روز منتظر رهبر خویش بودند که به ناحق سالیان متمادی از مردم جدا شده بود.

وی با بیان اینکه شادترین اقشار در آن روز تاریخی، دانش آموزان و معلمان بودند که در شهرستان ها بزرگترین نقش را در پیروزی انقلاب داشتند، افزود: اکنون از دانش آموزان انتظار می رود با کار علمی و دانش اندوزی و تحقیق و پژوهش انسان هایی باشند که آینده کشور را بهتر از آنچه هست بسازند.

نقش برجسته دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی

فرماندار ساوه نقش دانش آموزان، معلمان و مربیان در پیروزی انقلاب اسلامی را برجسته خواند و اظهار کرد: امروز نیز انتظار است که دانش آموزان با مطالعه دقیق اسناد واقعی انقلاب همواره پیوند خود را با انقلاب مستحکم نگه دارند و انقلابی که خون بهای سنگینی برای آن داده شده است را قدر بدانند.

بهاروند تصریح کرد: امنیت امروز ما مدیون مبارزان قبل از انقلاب و مدیون رزمندگان دوران دفاع مقدس است و دانش آموزان و جوانان ایران اسلامی امروز نیز همچون دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس لازم است با همان روحیه جهادی در سنگر علم و دانش فعالیت کنند و کشور را به قله های رفیع پیشرفت و توسعه برسانند.

وی گفت : مردم ایران در دوران انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، با حضور پرشور خود در جشن های پیروزی انقلاب ثابت کرده اند که عشق و دلبستگی آنان نسبت به این نظام همیشگی است و گذر زمان از آن نمی کاهد.

بهاروند افزود: موفقیت ایران اسلامی در لغو تمامی تحریم ها از یک سو و برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از سوی دیگر، برگزاری مراسم ایام الله دهه فجر امسال را نسبت به سال های پیش از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار کرده است.

تجدید میثاق مسئولان با آرمان های انقلاب اسلامی

همچنین همزمان با سالروز ورود بنیان گذار جمهوری اسلامی به کشور، مراسم تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه نیز با حضور مسئولان ساوه در مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برگزار شد.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی، امام جمعه ساوه در این مراسم با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی موجب احیای اسلام شد، بیان کرد: این انقلاب راهی است که به برکت خون مطهر هزاران شهید و همت بلند مردم و هدایت بی نظیر رهبری حاصل شده لذا باید قدردان آن باشیم.

وی به تشریح وظایف مسئولان در قبال انقلاب پرداخت و گفت: شهدا برای اسلام جان خود را فدا کردند پس ما نباید اجازه دهیم که اسلام از انقلاب مان جدا شود، چون ناسپاسی در برابر شهداست و هر زمانی که در طول تاریخ اسلام از انقلاب ها جدا بوده به بیراهه کشیده شده اند.

دغدغه امام خمینی(ره) خدمت به مردم بود

امام جمعه ساوه ادامه داد: دغدغه امام خمینی(ره) خدمت به مردم بود و مردم همواره صداقت ایشان را قابل تحسین می دانستند و ما مسئولان نیز باید طوری عمل کنیم که مردم نسبت به ما اعتماد و احساس دلگرمی کنند.

حسینی مسئولیت را در نظام مقدس جمهوری اسلامی نعمت و امانتی در دست مسئولان دانست و افزود: مسئولان باید به نحو احسن با خدمت به مردم امانت داری کنند چون نجیب تر، وفادارتر و فهیم تر از ملت ایران در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد و این مردم لایق خدمت هستند.

وی با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ماه امسال گفت: مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که مردم قوی تر و برای انتخابی بهتر در صحنه انتخابات حاضر شوند.