ابلاغ دستورالعمل مراکز ترک اعتیاد/کمپهای غیرمجاز ساماندهی می شوند

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دستورالعمل و آیین نامه فعالیت مراکز ترک اعتیاد تدوین و آماده شده است و تا قبل از پایان بهمن ماه اجرایی می شود و به دنبال آن فعالیت این مراکز بر اساس قوانین و ضوابط تازه ای خواهد بود.

وی گفت: سازمان بهزیستی از مدتی قبل نسبت به شناسایی کمپهای غیرمجاز ترک اعتیادی که در کشور فعالیت می کنند، اقدام کرده است و به منظور ساماندهی فعالیت آنها و ارائه خدمات به معتادان و انجام مشاوره های لازم دستورالعمل جدیدی را تدوین و ابلاغ کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: براساس آیین نامه جدید مراکز ترک اعتیاد باید بر اساس معیارها و استانداردهای تعیین شده عمل کنند.

بندپی با اشاره به اینکه تسهیلاتی نیز برای صدور مجوز فعالیت کمپهای ترک اعتیاد در نظر گرفته شده است، گفت: چنانچه این مراکز قوانین و مقررات اعلام شده را رعایت کنند و درخواست صدور مجوز را داشته باشند در زمان کوتاهی پس از گذراندن دوره های آموزشی مجوز برای آنها صادر می شود.

وی گفت: مراکز ترک اعتیاد غیرمجازی که از سازمان بهزیستی مجوز ندارند به هیچ وجه مورد تایید ما نیستند و از مردم تقاضا می کنیم به آنها مراجعه نکنند.

به گفته وی، متقاضیان ارائه خدمات در مورد اعتیاد می توانند با خط ملی اعتیاد 09628 تماس گرفته و علاوه بر مشاوره از مراکز ترک اعتیاد مجاز نیز مطلع شوند.