به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت دهه مبارک فجر در شهرستان های استان البرز برگزار شد. دانش آموزان البرزی صبح امروز پس از نواخته شدن زنگ انقلاب به استقبال اجرای برنامه هایی رفتند که از سوی مسئولان برای آنها برنامه ریزی شده بود.

زنگ انقلاب به صورت همزمان در ۲۳۰ آموزشگاه شهرستان ساوجبلاغ نواخته شد در این مراسمی نمادین که در پسرانه امام رضا(ع) هشتگرد برگزار شد فرماندار و امام جمعه این شهرستان ساوجبلاغ در کنار دانش آموزان حضور یافتند.

اجرای سرودهای انقلابی و برگزاری نمایشگاه هایی با محوریت ارائه دستاوردهای انقلاب از جمله برنامه های بود که امروز با حضور دانش آموزان ساوجبلاغی اجرا شد.

اما در نظرآباد حجت الاسلام علی اکبر وثوقی، امام جمعه این شهرستان در مراسم نواختن زنگ انقلاب در جمع دانش آموزان با تاکید بر اینکه ملت شریف ایران اسلامی در بهمن سال ۵۷ یک حکومت ظالمانه را به زباله دان تاریخ انداختند، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران هر ساله در دهه فجر جشن پیروزی انقلاب را برگزار می کنند.

وی با اشاره به اینکه نواختن زنگ انقلاب در مدارس شور و نشاط خاصی ایجاد می کند، گفت: باید در این روزها دانش آموزان و دانشجویان با رویکردها و دستاوردهای انقلاب بیشتر از گذشته آشنا شوند.

امام جمعه شهرستان نظرآباد تاکید کرد: حضور مردم در خلق حماسه های بزرگ چون پیروزی انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان ایران همیشه به دنبال ضربه زدن به کشور و اسلام هستند، گفت: دشمنان با جنگ نرم قصد تضعیف جایگاه ولایت را دارند به همین منظور باید با هوشیاری نقشه های آنها را نقش بر آب کرد.

ایمانی در پایان حرکت در خط امام، شهدا و ولایت را برای تداوم راه انقلاب اسلامی ضروری دانست و خطاب به دانش آموزان و دانشجویان گفت: شما آینده سازان کشور باید با تلاش و کوشش راه امام و شهدا را ادامه دهید.

در پایان گفتنی است جشن های انقلاب در شهرستان های فردیس، اشتهارد، طالقان نیز برگزار شد.