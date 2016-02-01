سوشا در فهرست پرسپولیس حضور دارد/ هواداران یار دوازدهم ما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان که بعدازظهر امروز دوشنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد در خصوص این بازی گفت: لوکا ماریچ و انصاری دو بازیکن خوب ما هستند که نمی توانیم در این بازی از آنها استفاده کنیم. سایر بازیکنان در فهرست هستند. همانطور که باشگاه هم اعلام کرده سوشا مکانی هم در فهرست ۱۸ نفره حضور دارد.

از وی سوال شد آیا سوشا در ترکیب ۱۱ نفره حضور دارد یا ۱۸ نفره. برانکو به طنز پاسخ داد: قرار است سوشا سانتر بکشد و ضربه ایستگاهی هم بزند! وی همچنین گفت این بازیکن با سایر نفرات تیم در اردو حضور دارد.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به حضور طرفداران این تیم در بازی با سپاهان افزود: هواداران در بازی با استقلال خوزستان نشان دادند که چقدر تیم خود را دوست دارند و طبیعی است که در بازی با سپاهان هم هواداران یار دوازدهم ما باشند چون بازی سنتی و حساسی است.

برانکو در خصوص موضعگیری احتمالی برخی هواداران پرسپولیس در خصوص محمدرضا خلعتبری گفت: من در خصوص این موضوع فکر نکرده ام و تا الان هم چیزی در این خصوص نشنیده ام اما هواداران ما تا این لحظه عالی بوده اند. در روز دربی تقریبا ۱۰۰ هزار تماشاگر استقلالی و پرسپولیسی در ورزشگاه حضور داشتند و ما شاهد یک فیرپلی به تمام معنا بودیم. انتظار دارم فردا هم همینطور باشند.

برانکو در ارتباط با شایعاتی که وی نظر مساعدی نسبت به لوبانف ندارد گفت: هرگز چنین نیست. این صحبت‌ها واقعیت ندارد و شما می‌دانید چرا این صحبت‌ها در اطراف تیم ما مطرح می شود. با وجود این صحبت‌ها و با توجه به مشکلی که برای سوشا به وجود آمد، با محسن‌زاده قرارداد بستیم، چون علاوه بر مشکل سوشا، ایمان صادقی هم از ما جدا شد. حتی اگر این اتفاق هم برای سوشا رخ نمی‌داد، ما بازهم دروازه‌بان می‌گرفتیم و لوبانف را جذب می کردیم. او از ازبکستان آمده و یک بازیکن خارجی آسیایی است، چون بازیکن خارجی دیگری نمی‌توانستیم بگیریم و فهرستمان پر بود. هیچ اتفاق برنامه‌ریزی نشده هم رخ نداده است و خرید لوبانف روی برنامه بود.

برانکو ایوانکوویچ در ادامه اظهارکرد: ما در نیم فصل همان ترکیب خودمان را حفظ کرده ایم و تنها دو دروازه بان به نام های محسن زاده و لوبانف را جذب کردیم. همه بازیکنان ما آماده اند تا وظایفشان را به خوبی اجرا کنند زیرا می دانند که مسابقات آتی ما بازی های حساسی است و می تواند در تعیین قهرمانی نقش مهمی داشته باشد.

وی اضافه کرد: سپاهان نیز تیم بسیار خوبی است که در کنار بازی با استقلال از مهمترین مسابقات فصل ما محسوب می شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن اشاره به تقابل با ایگور استیماچ خاطرنشان کرد: استیماچ یکی از بهترین دوستهای من است و در تیم ملی نیز او چند سالی شاگرد من بود اما با تمام احترامی که برای او قائلم، ما در زمین پیروزی می خواهیم و به جز برد به کسب نتیجه دیگری فکر نمی کنیم. ما با تمام توانمان در زمین حاضر خواهیم شد تا این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی در رابطه با حاشیه هایی که برای بازیکنان پرسپولیس در رابطه با عدم حضور در ختم همایون بهزادی به علت شرکت در جشن تولد محسن مسلمان، تصریح کرد: تمام بازیکنانمان روی بازی متمرکز هستند و برخی از بازیکنان در آن زمان در ختم مادر اصغر نوروز علی حاضر شده بودند و من از این مسئله که حاشیه ای ایجاد شود، اطلاعی ندارم.

سرمربی پرسپولیس افزود: طبیعی است که بازیکنان به خاطر تولد دور هم جمع شوند و ما به همین خاطر هم کیک گرفتیم. اتفاقاً دو روز گذشته هم با تمام نفرات تیم برای صرف نهار به رستوران رفتیم تا برخی بازیکنان که اشتباهات کوچکی مرتکب شده باشند به عنوان جریمه ناهار به سایر افراد بدهند.

برانکوایوانکوویچ در خصوص اینکه تا چه حد از ایگور استیماچ شناخت دارم و آیا پرسپولیس با تیم نیم فصل اول تفاوتی کرده یا خیر؟ گفت: در مورد پرسپولیس نمی خواهم صحبت کنم اما باید در خصوص ما از استیماچ سوال کنید که او تا چه حد ما را آنالیز کرده است. سپاهان تیمی است که در این تعطیلات تیمش را تقویت کرده و قطعاً تلاشش را می کند که به فلسفه اش برسد.

وی در پایان در خصوص اینکه آیا نگران این نیستید که سوشا در آستانه بازی محروم شود؟ گفت: هیچ اطلاعی تا الان ندارم و هیچ مرجع قانونی او را برای همراهی ما منع نکرده است. فعلا مکانی در رقابت با سایر نفرات برای حضور در ترکیب اصلی قرار دارد.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا سه شنبه از ساعت ۱۷ در دور برگشت رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود.