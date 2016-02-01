به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «شهنواز» بر اساس بداهه نوازی‌های استاد احمد عبادی و سه تار حسین مهرانی به تازگی توسسه موسسه فرهنگی هنری ماهور روانه بازار موسیقی شد. در این آلبوم موسیقایی حسین مهرانی ۷ قطعه از بهترین بداهه‌نوازی‌های استاد احمد عبادی را که قبلاً به نت درآورده بود اجرا کرده‌ است.

در توضیح این آلبوم موسیقایی آمده است: «در مورد موسیقی دستگاهی ایران همیشه این نظریه وجود داشته است که این موسیقی به طور دقیق قابل نگارش نیست و اجرای آن از روی نت کاری سخت و غیرممکن است. این اثر دقیقاً از روی کتاب شهنواز اجرا شده و نوازنده معتقد است موسیقی ایرانی نیز مانند دیگر موسیقی‌های جهان قابل نگارش است و شاید نقص و ضعف در مبانی اجرا و نت‌نوازی باشد. در این اجرا کوشیده‌ شده تمام ظرافت نت‌نگاری عیناً اجرا شود. ضمن اینکه کوک در سیم دست‌باز با کوک اجرای استاد عبادی دقیقاً تطبیق داده شده است تا فضای عاطفی این اجرا با اجرای استاد متفاوت نباشد.»

«آواز بیات اصفهانِ دو با کوک دو، سل، دو، دو»، «دستگاه سه‌گاهِ می کرن با کوک دو، سل، دو، می کرن»،«آواز افشاریِ لا با کوک دو، سل، لا، ر»،«آواز بیات اصفهانِ فا از اجرای خصوصی استاد عبادی (با کوک دو، فا، فا، دو) به همراه تمبک استاد حسین تهرانی»، «آواز افشاریِ ر با کوک دو، سل، ر، ر»، «دستگاه چهارگاهِ دو با کوک دو، سل، دو، دو»، «دستگاه همایونِ سل با کوک دو، سل، دو، فا» قطعاتی هستند که در این آلبوم موسیقایی به علاقه مندان ارائه شده است.