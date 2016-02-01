پیروزی انقلاب اسلامی زمینه ساز احیای موقوفات بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، حجت الاسلام علی مصائبی ظهر دوشنبه در جلسه تشریح برنامه های دهه فجر اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه به مسئول این اداره کل در خصوص کمیته مساجد در برنامه های دهه فجر، سخنرانی و جنگ فجر در تمامی مساجد آذربایجان شرقی برگزار می شود.

وی از برگزاری این مراسم به صورت ویژه در ۱۰ مسجد محوری استان نیز خبر داد و افزود: این مساجد از مناطق مختلف انتخاب شده اند علاوه بر برنامه‌های مختلف پیش بینی شده برای مساجد، جنگ فجر و جنگ وقف نیز در اداره کل اوقاف آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی را مهمترین هدف مراسم دهه فجر عنوان و تصریح کرد: با توجه به هجمه فرهنگی گسترده دشمن علیه انقلاب اسلامی و لزوم روشنگری نسبت به اهداف و آرمان‌ها و دستاوردهای این حرکت عظیم بویژه در بین جوانان، سعی داریم تا به صورت شنیداری و گویشی وقایع سال های انقلاب را برای جوانان بازگو کنیم و در این راستا از پیشنهادات مردم نیز بهره‌مند شویم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اینکه در دوران طاغوت فشارهای زیادی از سوی رژیم در زمینه مذهبی به مردم وادر می شد، گفت: به دلیل اینکه مردم مکان‌ها و تجهیزاتی را از سوی دولت برای عزاداری و کارهای مذهبی دریافت نمی کردند، از این رو وقف مردم در این زمینه ها بسیار زیاد بود تا با این اقدامات بتوانند حوزه‌های دینی را زنده نگه دارند.

وی پیروزی انقلاب اسلامی را زمینه ساز احیای موقوفات دانست و گفت: در دوران اصلاحات ارضی موقوفات به اسم مردم در آمد، اما پس از انقلاب به دستور امام (ره) تمامی موقوفات بازگشت داده شد تا متناسب با نیت های واقفان تخصیص داده شود و موقوفات بسیاری احیا شد و بر اساس نیت واقفین مورد استفاده قرار گرفت.

حجت الاسلام مصائبی در پایان تاکید کرد: امروز نیز با کمک های حکومت اسلامی موسسات خیریه زیادی تشکیل یافته که هم راستا با اداره کل اوقاف در خدمت واقفان هستند و با توجه به نیاز حوزه پزشکی و لزوم ساخت تاسیسات بیمارستانی باید در راستای نیازهای روز اطلاع رسانی قوی صورت گیرد تا واقفان از این نیازها آگاه و به این سمت ساماندهی شوند.