پيام فروتن : طراحي صحنه به عنوان عنصر مضر در آمده است

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " در ابتداي جلسه " پيام فروتن " كارشناس طراحي صحنه با اشاره به اين نكته كه طراحي صحنه اين اجرا هم نقطه قوت آن به حساب مي آيد و هم نقطه ضعف آن، گفت: اين طراحي صحنه به اين دليل ضعف كار تلقي مي شود كه كارگردان نتوانسته است از طراحي صحنه استفاده ي لازم را ببرد.

وي ادامه داد: روي تخته هاي شيب دار حركات و جست و خيزها بسيار محدود بود در حالي كه كارگردان مي توانست از اين پل ها استفاده شاياني ببرد. به خصوص كه ضرب آهنگ حركات بازيگران بسيار تند است. بدين خاطر اگرچه طراحي صحنه خوب است، اما از آن حداقل براي رفع كسالت باري تماشاگر استفاده نشده است و به طراحي صحنه به عنوان عنصري مضري درآمده است.

هم چنين پيام فروتن در مورد طراحي لباس گفت: طراحي لباس هيچ هماهنگي با طراحي صحنه نداشت، ضمن اين كه طراحي لباس به دليل نوع اجرا شيوه غير متعارفي را مي طلبيد.

در ادامه جلسه " جلال تهراني " دراماتورژ نمايش در مورد طراحي لباس و صحنه نمايش گفت: قبول دارم كه بايد بين دكور و ساير عناصر صحنه هماهنگي باشد، اما من مناسبت را تنها هماهنگي نمي دانم. بلكه گاهي وقت ها فكر مي كنم كنتراست كمك دهنده ي خوبي است. هم چنان كه به نظرم جهان بيني روزبه حسيني نيز ايجاد اين تضاد است. يعني حركت كردن در جهتي مخالف با انتظارات تماشاگران. كنتراست براي ايجاد تعليق و توليد هارموني است.

تهراني در ادامه افزود: با توجه به آن كه فرصت هماهنگي عوامل نمايش با دكور در زمان جشنواره بسيار كم است. اين مسائل بسيار هم طبيعي به نظر مي رسد.

" نرمين نظمي " طراح صحنه نمايش هم در مورد طراحي صحنه اجراي خود گفت: اين طراحي صحنه با يك ايده آني به ذهنم رسيد. يك بار تمرين را ديدم و به اين طرح رسيدم كه به نظرم با اين شيوه ي بازي نيز مناسب مي آمد. همچنين با اين نكته كه آقاي فروتن گفتند، يعني اينكه اين دكور در صحنه كاركردي ندارد، چندان موافق نيستم.

در ادامه جلسه يكي از تماشاگران در مورد اجرا گفت: وقتي كارگردان خود نويسنده باشد، نگاه از بيرون براي كارگردان سخت تر مي شود و در اين نمايش اين اتفاق افتاده است. به نظرم هنوز گروه در اجرا به انسجام لازم نرسيده است و بسياري از صحنه ها به هدر رفته است.

در انتهاي جلسه " روزبه حسيني " كارگردان نمايش " حكايت الكتريك عاشق " در مورد اجراي خود گفت: من مي خواستم آدم ها در تخته ها گم شوند و طالب يك سكون بودم، درست مخالف انتظارات و توقعات تماشاگراني كه براي ديدن نمايش مي آيند.