جایگاه علمی کشور در سطح جهانی از ثمرات انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر دوشنبه در مراسم طنین زنگ انقلاب در دبیرستان شاهد ۴۴ اصفهان ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ایام مبارکه دهه فجر اظهار داشت: شعار انقلاب از ابتدا تاکنون «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» بوده است که ثمره خون هزاران شهید است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه با گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی کشور نسبت به دوران ماقبل از انقلاب به توسعه و پیشرفت چشمگیری دست یافته است، افزود: رهبر کبیر انقلاب (ره) و رهبر معظم انقلاب همواره در کنار استقلال و آزادی که بریا کشور به ارمغان آورده‌اند خودباوری را نیز در جامعه ترویج داده که به دنبال تثبیت اقتدار کشور اتفاق افتاده است.

استاندار اصفهان در ادامه ایران را امن‌ترین کشور منطقه دانست و افزود: همچنین جایگاه جهانی کشور در بخش‌های علمی و در اختیار داشتن تکنولوژی‌های روز قابل تقدیر است که این امر ثمره انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه دهه چهارم به دهه پیشرفت توسعه و عدالت نامگذاری شده است، گفت: خوشبختانه با به فرجام رسیدن برجام شرایط رشد و ارتقای کشور بیش از پیش خواهد شد.

زرگرپور با اشاره به قدرت هسته‌ای کشور نیز بیان داشت: ایران در حالی توانست به قدرت هسته‌ای دست پیدا کند که هیچ وابستگی به کشورهای دیگر نداشته و با خوداتکایی، راه موفقیت را طی کرد.

وی در ادامه دانش‌آموزان را آینده‌سازان کشور دانست و افزود: این دسته از افراد جامعه باید با استفاده از علم آموزی و ایمان و تقوا آینده کشور را به درستی بسازند.