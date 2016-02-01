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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

استاندار کرمان:

وجود۵۵۳طرح آماده افتتاح در کرمان/اجازه ندهیم پروژه ها سیاسی شود

وجود۵۵۳طرح آماده افتتاح در کرمان/اجازه ندهیم پروژه ها سیاسی شود

کرمان – نماینده عالی دولت در استان کرمان از وجود ۵۵۳ طرح آماده بهره برداری در استان کرمان خبر داد و گفت: برخی از این پروژه های در دهه فجر و برخی دیگر در سفر رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح دوشنبه در آیین سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی با اشاره به اینکه انقلاب ایران متمایز از سایر انقلاب هاست، گفت: مردمی بودن یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به شکل گیری انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و عشق و علاقه مردم به ایشان، افزود: تنها عاملی که سبب شد انقلاب اسلامی از توطئه های دشمنان مصون بماند ایستادگی مردم و رهبری ولایت فقیه است.

رزم حسینی محور وحدت ملت ایران را ولایت فقیه دانست و ادامه داد: مردم ما ۱۳ سال تحریم ناعادلانه را تحمل کردند و ایستادگی آنها باعث شد که امروز حق ایران به رسمیت شناخته شود.

وی با اشاره به اینکه به مرحله ای جدید از توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رسیده ایم، ادامه داد: اگر ولایت فقیه نبود برجام اجرایی نمی شد و به سرانجام نمی رسد.

استاندار کرمان ایران را امن ترین کشور منطقه دانست و افزود: خدمتگزاری به مردم برای ما افتخار است و از مردم برای کاستی های موجود عذرخواهی می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید در جریان امور قرار گیرند، اظهار کرد: دهه فجر فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای نظام است.

رزم حسینی در خصوص رد صلاحیت ها گفت: فعالیت سیاسی استان کرمان اعلام کرده اند که تابع قانون هستند.

وی از وجود ۵۵۳ پروژه قابل افتتاح با اعتبار سه هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان خبر داد و افزود: برخی از این پروژه ها در دهه فجر و برخی دیگر در سفر رئیس جمهور به استان کرمان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: ۴۲۷ میلیارد تومان پروژه با حضور وزیر ارتباطات اواخر هفته افتتاح می شود.

وی با اشاره به وجود روحیه هم دلی و همزبانی در استان کرمان یادآور شد: در گذشته کرمان استانی سیاست زده بود؛ نباید اجازه دهیم این فضا دوباره در کرمان تکرار شده و پروژه ها سیاسی شوند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تاکید کرد: همگی باید با وحدت برای رونق و آبادانی کرمان تلاش کنیم.

کد مطلب 3039409

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