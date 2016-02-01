مقابله با تهدیدات نرم از طریق اجرای امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب گفت: التزام و توجه عملی به اجرای این فریضه دینی راه مقابله با تهدیدات نرم است و می تواند سلامت جامعه را در برابر این هجمه ها بیمه کند.

وی با اشاره به تشکیل جلسات معارف از حدود چهار سال پیش برای مدیران شهرستان بناب را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: حضور منظم مسئولان شهرستان در این جلسات موجب تسری و انتقال این مفاهیم به بطن جامعه خواهد شد.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب با اشاره ب ابلاغ قانون جدید حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره تصریح کرد: با توجه به تصویب این قانون در مجلس و تائید شورای نگهبان، انتظار داریم مسئولان نیز قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را با جدیت در جامعه اجرا کنند.