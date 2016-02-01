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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۳

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال؛

برتری تیم گسترش فولاد تبریز برابر صبای قم در پایان نیمه نخست

برتری تیم گسترش فولاد تبریز برابر صبای قم در پایان نیمه نخست

تبریز – نیمه نخست دو تیم گسترش فولاد تبریز و صبای قم که از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل به مصاف هم رفتند، با برتری تیم تبریزی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و صبای قم از هفته هجدهم لیگ برتر، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد آغاز شد که در پایان نیمه نخست تیم گستترش فولاد با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست داد.

تک گل این دیدار را محمد امین درویشی در دقیقه ۳۴ و در اثر اشتباه حامد لک به ثمر رساند.

فراز کمالوند سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز ترکیب اصلی دیدار تیمش مقابل صبای قم را به این شرح چیده بود که داود نوشی صوفیانی درون دروازه قرار می گیرد و محمد نصرتی، لئوناردو پیمنتا، امید نظامی پور، مگنو باتیستا، محمد ابراهیمی، سید مهدی سیدصالحی، سید محسن حسینی، امین درویشی، مصطفی اکرامی و داریوش شجاعیان سایر نفرات تیم تبریزی در این دیدار بودند.

علی دایی سرمربی تیم صبا نیز برای این دیدار از ترکیب حامد لک، خوزه ماچادو، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین صادقی، محمد قاضی، محمد آرام طبع، محمد اوسانی، فرشید باقری، جهانبخش طاهر، اکبر صادقی و پیام صادقیان در ترکیب تیمش استفاده می کند.

کد مطلب 3039414

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