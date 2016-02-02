سعید مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۳ پروژه گازرسانی به روستاهای اصفهان شامل ۳۵۰ خانوار از ۲۰ روستای شهر زواره، ۲۵۰ خانوار از دو روستای شهرستان سمیرم و ۱۰ خانوار از یک روستای شهرستان شهرضا با هزینه ای بالغ بر ۷۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون در دهه فجر امسال در استان اجرایی خواهد شد.

وی بیان داشت: همچنین با آغاز ایام الله دهه فجر دو پروژه گازرسانی به مسکن مهر، ۱۱پروژه گازرسانی به شهرک های صنعتی، شش پروژه خط انتقال و تغذیه، هشت پروژه ساختمان اداری و پست امداد به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان آغاز گازرسانی به مسکن مهر شهر بهارستان، محله F فولادشهر و مسکن مهر شهرستان لنجان را از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در سی و هفتمین بهار انقلاب برشمرد و افزود: با اتمام این فاز ۱۶ هزار واحد مسکونی به جمع مسکن مهرهای دارای گاز استان افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به توزیع سالانه بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان و بهره مندی ۹۹.۵ درصد جمعیت استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی گفت: تمام رسالت و تلاش کارکنان این شرکت بهره‌مندی ۱۰۰ درصدی جمعیت استان اصفهان در هر سه بخش خانگی، تجاری و صنعتی است.

مومنی از افتتاح ۵۰ پروژه گازرسانی در سطح استان اصفهان با هزینه‌ای بالغ بر ۹۷۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال ریال خبرداد و گفت: همچنین عملیات اجرایی دو پروژه گازرسانی نیز در این ایام با هزینه پیش‌بینی شده ۲۶۲میلیارد ریال آغاز می‌شود.