به گزارش خبرنگار مهر، ایگور استیماچ در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل پرسپولیس تهران با اظهار رضایت از بازیکنانش گفت: بازیکنان من برای دیدار مقابل پرسپولیس لحظه‌شماری می‌کنند و از هر لحاظ آماده هستند تا مقابل این تیم قرار بگیرند.

سرمربی سپاهان اصفهان تاکید کرد: ما با یک تیم بزرگ مسابقه داریم که هواداران پرشوری دارد و از حمایت آنان بهره می برد و امیدوارم که فردا یک فوتبال جذاب، فنی و تماشاگرپسند را برگزار کنیم.

استیماچ در خصوص برانکو ایوانکوویچ نیز گفت: خوشحالم که برانکو را می‌بینم. او دوست چندین ساله من است و فردا پس از مدت ها مقابل او قرار خواهم گرفت، اما ما در زمین رقیب هستیم و در بیرون زمین رفیق. به دنبال این هستیم تا بتوانیم سه امتیاز این بازی که برای هر دو تیم بسیار حساس است را کسب کنیم.

سرمربی سپاهان در ادامه خاطرنشان کرد: من برای برانکو احترام خاصی قائل هستم و می د انم که او یکی از مربیان بزرگ دنیا است، اما فردا ۹۰ دقیقه مقابل او قرار خواهم گرفت و رقیب جدی من خواهد بود، اما در پایان دیدار با یکدیگر چای نوش جان خواهیم کرد.

وی در خصوص عملکرد سپاهان در نقل و انتقالات نیم فصل گفت: ما در نیم فصل چند بازیکن به خدمت گرفته ایم و آنها در آمادگی کامل به سر می برند که مقابل پرسپولیس قرار بگیرند، اما من تنها ناراحتم که چرا آنها در نیم فصل اول با ما نبودند تا بتوانند برای ما بازی کنند.

ایگور استیماچ در پاسخ به این سوال که چه شناختی از پرسپولیس دارید، گفت: پرسپولیس را به خوبی می شناسم و به نقاط قوت و ضعف این تیم کاملا آشنا هستم و می دانم که برانکو در ابتدای فصل روزهای دشواری را پشت سر گذاشت، اما رفته رفته پرسپولیس به روزهای اوجش بازگشت و در دو ماه اخیر توانست نتایج قابل قبولی کسب کند.

وی تاکید کرد: پرسپولیس ۱۱ بازی را بدون باخت پشت سر گذاشته است و من هم امیدوارم همین روندی را که برانکو در پرسپولیس دارد، من در سپاهان داشته باشم تا بتوانم سپاهان را به جایگاه واقعی اش برسانم.

سرمربی سپاهان در ادامه خاطرنشان کرد: بازیکنان بزرگی مثل مهدی طارمی، امید عالیشاه و احمدزاده در پرسپولیس حضور دارند که می توانند در نتیجه دیدار تاثیرگذار باشند. البته ما هم بازیکنان خوبی داریم و آنها آماده دیدار مقابل پرسپولیس هستند.

ایگور استیماچ در پایان اظهار کرد: ما تنها به دنبال ۳ امتیاز در تهران هستیم و بازیکنانم حتما به این مسئله مهم دست پیدا خواهند کرد.