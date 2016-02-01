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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۵

همزمان با آغاز دهه فجر صورت گرفت؛

بهره برداری از ۳ واحد آموزشی در شهرستان اهر

بهره برداری از ۳ واحد آموزشی در شهرستان اهر

اهر- به مناسبت دهه فجر و با حضور مسؤولان شهرستان اهر، سه واحد آموزشی در شهرستان اهر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با احداث این سه واحد اموزشی ۳۰ کلاس به فضای اموزشی شهرستان اهر افزوه شد.

این واحدهای اموزشی با هزینه ای بیش از پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل کمک های مالی بنیا برکت و اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی احداث شده است.

با بهره برداری از این واحدها چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع به فضای اموزشی شهرستان اهر افزوده شد و یک هزار و ۵۰۰ دانش آموز امکان تحصیل در ان را به دست آوردند.

همچنین با حضور مسؤولان و دانش آموزان در اولین روز از دهه فجر مراسم استقبال از آفتاب در کنار قبور شهدای گمنام و در پارک شیخ شهاب الدین اهری با اجرای برنامه های مختلف و گلباران تمثال امام راحل و مقام معظم رهبری برگزار شد.

امسال نیز زنگ انقلاب در مدارس شهرستان اهر نواخته شد و همچنین نمایشگاهی از صنایع دستی دانش آموزان هنرستان های شهرستان اهر افتتاح شد.

کد مطلب 3039442

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