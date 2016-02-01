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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۹

معاون استاندار خوزستان:

امیدوارم با مشارکت تمامی احزاب سیاسی انتخابات پرشوری داشته باشیم

امیدوارم با مشارکت تمامی احزاب سیاسی انتخابات پرشوری داشته باشیم

اهواز ـ معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: امیدوارم با مشارکت تمامی احزاب سیاسی و افراد فعال اجتماعی و به ویژه آحاد مردم انتخابات پرشوری را پیش رو داشته باشیم.

به گزارش خبرنگارمهر، فرج الله خبیر ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون هیچ نتیجه ای در ارتباط با شکایت و اعتراض کاندیداهایی که صلاحیت آن ها تأیید نشده به استانداری خوزستان اعلام نشده است.

وی افزود: طی روزهای اخیر کار منسجمی در سطح کشور انجام شده و استانداری خوزستان نیز در این زمینه با وزارت کشور هماهنگ است. در حقیقت تمامی پیگیری ها از طریق وزارت کشور و به صورت کاملا متمرکز انجام می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر تمامی پیگیری ها توسط وزیر کشور و با حمایت رئیس جمهور در حال انجام است.

خبیر بیان کرد: امیدوارم این پیگیری ها و تلاش ها نتیجه ای درپی داشته باشد و تعدادی از افرادی که به دلایل مختلف صلاحیت آنها احراز نشده دوباره تأیید شده و به صحنه رقابت انتخاباتی برگردند.

وی ادامه داد: امیدوارم با مشارکت تمامی احزاب سیاسی و افراد فعال اجتماعی و به ویژه آحاد مردم انتخابات پرشوری را پیش رو داشته باشیم.

کد مطلب 3039450

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